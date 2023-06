Paris: Ícones bizantinos raros retirados de museu na Ucrânia são expostos no Louvre

Ícones bizantinos preciosos retirados do museu Bohdan e Varvara Khanenko, em Kiev, para escapar da devastação da guerra, estão em exibição a partir desta quarta-feira (14) no Museu do Louvre, em Paris. Eles fazem parte de um conjunto de 16 obras transportadas sob escolta militar da Ucrânia até a capital francesa.

Publicidade Leia mais

Quatro ícones, que incluem uma representação da Virgem com o menino Jesus, e um São João Batista, foram pintados em cera em pequenos painéis de madeira que datam do século VI ou do início do século VII, provenientes de um mosteiro no Monte Sinai, no Egito.

O quinto ícone é um retrato em mosaico de São Nicolau que data do Império Bizantino (final do século XIII ou início do século XIV). Esse conjunto fica exposto até o dia 6 de novembro. As outras 11 obras estão guardadas no museu do Louvre.

"A ajuda da França nos estimula. Quando a Ucrânia vencer, poderemos continuar nossa cooperação", declarou o ministro da Cultura ucraniano, Oleksandr Tkatchenko, que estava presente no Louvre ao lado da ministra francesa da Cultura, Rima Abdul-Malak.

Contra "a barbárie"

"Você verá que a humanidade triunfará sobre a barbárie, e a arte sempre estará lá para nos lembrar disso", declarou a ministra francesa, quatro meses após sua visita a Kiev, onde o projeto de retirada das obras foi lançado em parceria com o Louvre.

"Estamos enfrentando uma guerra, então tudo é complicado e deve ser pensado com muito cuidado na Europa, pois as obras passaram pela Polônia e Alemanha antes de chegarem a Paris", disse Laurence des Cars, presidente e diretora do importante museu parisiense.

Danos ao patrimônio

Diante da imprensa, Oleksandr Tkatchenko expressou sua preocupação com os danos ao patrimônio de seu país causados pela recente destruição de parte da represa de Kakhovka, que elevou o nível do rio Dnipro e causou graves inundações. "Estamos tentando proteger muitas obras que datam da Idade Média. Precisamos encontrá-las e protegê-las o mais rápido possível", disse ele.

Valéry Freland, diretor da Aliph Foundation, especializada no resgate de patrimônios em tempos de guerra, anunciou a liberação de fundos e equipamentos como bombas de água e desumidificadores para os ucranianos. "Eles vão montar esse equipamento nos próximos dias", disse ele à Reuters.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro