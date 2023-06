Moscou ameaça retaliar ataques em território russo; EU propõe € 50 bi em pacote de ajuda para Kiev

A Rússia ameaçou nesta terça-feira (20) atacar "centros de tomada de decisões" ucranianos, em caso de bombardeios em território russo, ou na Crimeia, com armas ocidentais, que Moscou acusa Kiev de preparar. Pela manhã, a Comissão Europeia propôs um novo pacote de ajuda à Ucrânia de cerca de € 50 bilhões (R$ 262,8 bilhões) nos próximos quatro anos.

Uma vista mostra uma cratera no local de uma zona industrial destruída por um ataque de míssil russo, no âmbito do ataque da Rússia à Ucrânia, na aldeia de Rozumivka, região de Zaporíjia, Ucrânia, 20 de junho de 2023.

"De acordo com nossas informações, os comandantes das Forças Armadas ucranianas planejam atacar o território da Rússia, incluindo a Crimeia, com (sistemas americanos) Himars e (mísseis britânicos) Storm Shadows", afirmou o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu.

"O uso dos mísseis fora da zona (de combate) significaria um envolvimento total dos Estados Unidos e do Reino Unido no conflito e provocaria ataques imediatos sobre os centros de tomada de decisões na Ucrânia", acrescentou.

Ele não revelou se as ameaças envolvem os centros de comando militar, que Moscou já afirma atacar, ou os centros de decisão política de Kiev.

Desde o início da campanha militar contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, Moscou fez várias advertências sobre o agravamento do conflito em caso de ataques diretos contra seu território.

A Rússia considera a Crimeia parte de seu território desde que anexou a península ucraniana em 2014.

Nos últimos meses, aumentaram os ataques com drones e as incursões transfronteiriças de homens armados em território russo.

Kiev não reivindicou nenhuma ação.

A advertência de Shoigu foi anunciada no momento em que Kiev executa uma contraofensiva em vários setores da frente de batalha.

Muitos analistas consideram que a Ucrânia está testando as defesas russas antes de mobilizar a maior parte de suas tropas na batalha.

Ajuda europeia

A Comissão Europeia, braço Executivo da União Europeia (UE), propôs nesta terça-feira (20) aos países do bloco a atribuição de um pacote de ajuda à Ucrânia de cerca de € 50 bilhões (R$ 262,8 bilhões) nos próximos quatro anos.

"Propomos uma reserva financeira para os próximos quatro anos de € 50 bilhões. Isso inclui empréstimos e doações", disse a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, em entrevista coletiva.

Essa reserva financeira "permitirá realmente calibrar o nosso apoio financeiro de acordo com a evolução da situação no terreno", disse a responsável alemã.

A proposta busca fortalecer as finanças ucranianas e cobrir os custos imediatos de reconstrução após a invasão russa. A UE já prometeu € 30 bilhões (R$ 156 bilhões) de seu orçamento para apoiar a Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Espera-se que o dinheiro desse plano de ajuda possa fortalecer o Judiciário e combater a corrupção na Ucrânia, colocando o país no caminho da adesão à UE.

A proposta foi lançada antes de uma conferência de doadores agendada em Londres esta semana, que se concentra em pagar pela reconstrução da Ucrânia.

Em março, o Banco Mundial calculou os custos de reconstrução de longo prazo da Ucrânia em mais de € 380 bilhões (R$ 2,1 trilhões).

Resistência

Em qualquer cenário, as demandas por uma nova injeção de dinheiro para a Ucrânia enfrentarão sérios obstáculos por parte dos países da UE, que ainda lidam com as consequências da pandemia e da guerra.

Os países do bloco ainda não concordaram em aumentar o orçamento.

"Estamos plenamente conscientes do fato de que os Estados-membros também foram afetados pelas crises e, após anos de grande apoio público às suas economias, agora é a hora de se consolidarem", disse Von der Leyen nesta terça-feira.

Baby Yoda viral

A força está com ele. Uma imagem do comandante-em-chefe do exército ucraniano Valery Zalouzhny viralizou nas redes sociais, por causa de uma insígnia com a imagem de 'Baby Yoda' em seu colete à prova de balas.

Baby Yoda, da série The Mandalorian, é um personagem do universo de Guerra nas Estrelas.

Fotografia de divulgação tirada da conta de Facebook de Vadym Muziukyn em 20 de junho de 2023 mostra o militar ucraniano Vadym Muziukyn (à direita) a posar para uma "selfie" com o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia Valerii Zaluzhnyi (à esquerda) com um emblema da personagem da Guerra das Estrelas "Yoda" no seu colete à prova de balas.

Na noite de segunda-feira, o serviço de imprensa do Exército ucraniano publicou um vídeo do general Zalouzhny visitando posições ucranianas. E bem na altura do peito está a efígie do serzinho de pele verde e orelhas grandes.

A imagem gerou uma onda de mêmes sobre Zalouzhny, apelidado de "general de ferro" em seu país e que se tornou um ícone da resistência ucraniana à invasão russa lançada em fevereiro de 2022.

"A Força é forte com ele: o comandante-em-chefe ucraniano Valery Zaluzhny usa um emblema de Baby Yoda", tuitou a publicação comercial Business Ukraine.

“Deus, Zaloujny e Baby Yoda estão conosco”, ecoou o internauta Ukr.Donbas.

