Biden, Macron, Lula e dez líderes se comprometem a tomar medidas contra pobreza e pelo planeta

O presidente francês Emmanuel Macron, o americano Joe Biden, o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e outros dez líderes mundiais publicaram nesta quarta-feira (21) uma carta em que se comprometem a "avançar com medidas concretas" para uma "transição ecológica justa e inclusiva". O texto saiu no jornal francês Le Monde na véspera do início da Cúpula sobre o Novo Pacto Financeiro Global. Os políticos se reúnem em Paris para discutir formas de enfrentar a crise climática e o endividamento.

Cataventos de papel foram instalados no Trocadéro, diante da Torre Eiffel, como um protesto contra o uso de energia fóssil. A partir de quinta-feira (22), líderes mundiais se reúnem em Paris para debater um novo pacto financeiro global. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: RFI

Alertando sobre o "risco existencial para nossas sociedades e economias" representado pelos desastres causados pelas mudanças climáticas, eles se comprometem a "trabalhar em prol de medidas concretas para atingir as metas de desenvolvimento sustentável, para nossa prosperidade, para as pessoas e para o planeta". Assinada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, pela primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e pelo presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, o texto incita à "transição para um mundo com emissões líquidas zero". Os signatários defendem a criação prioritária de subsídios e empréstimos a taxas subsidiadas para combater a pobreza e "mitigar as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade". Os líderes sublinham ainda a necessidade de investir na resiliência econômica, social e de infraestrutura. "Nosso sistema deve reduzir o custo do capital para o desenvolvimento sustentável, especialmente por meio de uma transição ecológica nas economias emergentes e em desenvolvimento", diz o texto. Os chefes de estado estarão reunidos em Paris a partir de quinta-feira (22) por iniciativa do presidente francês com o objetivo de recriar um sistema financeiro global capaz de dar melhores condições aos países mais vulneráveis para combater as mudanças climáticas e a pobreza. (Com AFP)