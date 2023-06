Rebelião na Rússia: líder da milícia Wagner seguirá para Belarus e Kremlin retira acusações contra ele

As forças do grupo paramilitar Wagner deixam suas posições na Rússia neste domingo (25), por ordem de seu líder, Ievguêni Prigojin, que decidiu voltar atrás na operação, após ter desafiado frontalmente a autoridade do presidente russo Vladimir Putin. Para especialistas ouvidos pela RFI, o regime de Moscou sai enfraquecido após essa tentativa de golpe.

Publicidade Leia mais

Os mercenários Wagner abandonaram o quartel-general do exército russo em Rostov, no sudoeste do país, que havia sido tomado pelos rebeldes, que Moscou chamou de traidores. Após um sábado (24) de rebelião armada, Prigojin deve partir para Belarus e as acusações contra ele serão retiradas, conforme anunciou o Kremlin.

De acordo com analistas internacionais, o episódio demonstra a fragilidade da autoridade de Vladimir Putin. " O fato de que os mercenários conseguiram avançar quase 800 quilômetros sem encontrar nenhuma resistência marca a fraqueza do poder russo, que foi um mito durante 20 anos", observa Ulrich Bounat, analista geopolítico, especialista em Europa Central e Oriental, pesquisador associado do Open Diplomacy Institute. "Essa demonstração internacional da perda de autoridade de Putin demonstra que a Rússia é um Estado que se enfraquece fortemente", completa.

Ievguêni Prigojin anunciou que seus homens retornariam aos seus acampamentos para evitar "um banho de sangue", após negociações com o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.

Ievguêni Prigojin "irá para Belarus", anunciou à noite o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, assegurando que o chefe da milícia Wagner "tinha a palavra do presidente" Vladimir Putin. “O processo criminal contra ele será arquivado”, acrescentou, e “ninguém vai perseguir” os combatentes que o seguiram, “levando em conta os seus méritos na frente” ucraniana. “Alguns deles, se quiserem, poderão assinar contrato com o Ministério da Defesa”, acrescentou Peskov, sem dar mais detalhes.

O porta-voz do Kremlin ainda saudou o papel de mediador de Alexander Lukashenko na resolução das tensões que abalaram o poder russo como não se via há vários anos. “Estamos gratos ao presidente de Belarus por estes esforços” de diplomacia, sublinhou Dmitry Peskov, referindo-se a uma discussão “muito longa, franca e calorosa” entre os dois líderes, aliados contra o Ocidente na intervenção militar russa na Ucrânia.

“Esta situação foi resolvida sem novas perdas, sem aumentar o nível de tensão”, afirmou o porta-voz do Kremlin, enquanto muitos temiam um confronto direto entre o exército russo e os combatentes da milícia Wagner que se dirigiam para Moscou. Dmitri Peskov lembrou, ainda, que Alexander Lukashenko "conhece pessoalmente Prigojin há mais de 20 anos" e que foi "sua iniciativa pessoal" resolver a situação.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e seu chefe de gabinete, Valéri Guerassimov, não fizeram declarações e a permanência deles em seus postos não está decidida. "Isso não foi discutido ontem", disse Dmitri Peskov, explicando que esta decisão, se tiver de ser tomada, cabe ao presidente Vladimir Putin.

O paradeiro do chefe da milícia Wagner, que havia prometido "libertar o povo russo" lançando suas tropas em direção a Moscou, mas finalmente desistiu para evitar mortes, segundo disse, é desconhecido no momento.

"O homem que foi apontado publicamente pelo presidente russo como culpado de alta traição acaba por ser inocentado com uma espécie de passe livre para Belarus. Isso demonstra claramente a decadência do monopólio da violência legítima na Rússia, já que, a partir de agora, é tolerado pelo chefe do poder russo montar um motim armado e sair impune sem nenhuma forma de penalidade", analisa Nicolas Gosset, pesquisador especialista em Rússia e Eurásia no Royal Institute para Defesa, em Bruxelas.

Feriado em Moscou

Algumas vias continuam interditadas em Moscou, onde a segunda-feira foi declarada feriado para evitar deslocamentos. Segundo o prefeito da capital, Sergei Sobyanin, a medida foi tomada diante da situação "difícil".

Prigojin, que contesta o Estado-Maior do exército russo sobre a condução da guerra na Ucrânia, afirmou que os homens do grupo Wagner chegaram a 200 km de Moscou, nas últimas 24 horas.

Apesar deste "dia bastante difícil, cheio de eventos bastante trágicos", Dmitry Peskov insistiu que a tentativa de derrubar o poder militar por Prigojin "de forma alguma" afetará o curso da ofensiva russa na Ucrânia. “A 'operação militar especial' continua. Os nossos soldados conseguiram repelir a contraofensiva da Ucrânia”, argumentou à imprensa, enquanto as tropas de Kiev tentavam romper as defesas russas.

A Ucrânia espera se beneficiar da instabilidade na Rússia. Para o presidente Volodymyr Zelensky, "o mundo viu que as autoridades de Moscou não controlam nada, além do caos".

Nas últimas três semanas, durante uma missão na Estônia, caças da Força Aérea Real Britânica "interceptaram" 21 aeronaves russas nas fronteiras do espaço aéreo da Otan.

(Com informações da RFI e AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro