ONU pede que governos se preparem para efeitos extremos do fenômeno meteorológico El Niño

A ONU fez um apelo, nesta terça-feira (4), para que os governos se preparem para as consequências do fenômeno meteorológico do El Niño neste e nos próximos anos. O fenômeno pode causar chuvas extremas em certas áreas e intensos períodos de seca em outras. El Niño também está associado ao aumento das temperaturas globais.

via REUTERS - DIEGO NIGRO/PREFEITURA DO RECIFE

Um homem sobre os destroços de uma casa que desabou durante por causa das fortes chuvas que atingiram o Jardim Monte Verde, no bairro do Ibura, em Recife, Brasil. Em 28 de maio de 2022. Diego Nigro/Prefeitura do Recife/Divulgação via REUTERS

Em junho, a agência de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) anunciou o início oficial do El Niño e lançou o alerta para "novos recordes de temperatura" em certas regiões.

No sul do Brasil, assim como o extremo sul da América Latina, no sul dos Estados Unidos, no Chifre da África e na Ásia central, El Niño está associado ao aumento das chuvas. O mesmo fenômeno pode causar secas extremas no Nordeste brasileiro, na Austrália, Indonésia e em partes do sudeste asiático e da América Central.

"A chegada do El Niño aumentará consideravelmente a probabilidade de quebrar recordes de temperatura e desencadear um calor mais extremo em muitas regiões do mundo e nos oceanos", alertou Petteri Taalas, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Este anúncio do episódio do El Niño "é um sinal para os governos do mundo se prepararem para limitar os efeitos sobre nossa saúde, nossos ecossistemas e nossas economias", acrescentou o chefe desta agência especializada da ONU.

Os sistemas de alerta para tragédias e as medidas de prevenção e monitoramento de eventos climáticos extremos são importantes "para salvar vidas e a economia".

O que é o El Niño

El Niño é um fenômeno climático natural associado ao aquecimento da temperatura da superfície do oceano, no centro e leste do Pacífico tropical. Ele ocorre em períodos que se repetem a cada de dois a sete anos, e costuma durar perto de doze meses.

Em maio, a OMM previu que os cinco anos entre 2023 e 2027 devem ser os mais quentes já registrados na história da Terra, como consequência das mudanças climáticas somadas ao El Niño.

"Espera-se que as temperaturas médias globais continuem a subir, afastando-nos cada vez mais do clima com o qual estamos acostumados", disse Leon Hermanson, cientista especialista do serviço meteorológico nacional do Reino Unido, o Met Office, principal centro da OMM para previsões climáticas para os próximos anos.

(Com informações de Sebastian Seibt e AFP)

