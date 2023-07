Palestinos acusam Israel de promover uma "guerra aberta" contra população de Jenin, na Cisjordânia

Uma operação israelense em grande escala no campo de Jenin, no norte da Cisjordânia, está a ponto de acabar, de acordo com o governo de Israel. A ação lançada na noite de domingo é a mais importante na região em vários anos e mobiliza centenas de soldados ainda nesta terça-feira (4). O Exército israelense informou ter "destruído" um poço subterrâneo usado para armazenar explosivos e localizado e desmantelado duas salas de operações pertencentes a organizações terroristas na área.

Palestinos seguram faixas durante um protesto contra uma operação militar israelense em Jenin, em Hebron, na Cisjordânia ocupada. Em 4 de julho de 2023. REUTERS/Mussa Qawasma REUTERS - MUSSA ISSA QAWASMA

Texto por: RFI

Esta operação "em breve terá cumprido os seus objetivos", disse nesta manhã Tzachi Hanebi, conselheiro de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na rádio Kan. O Exército israelense confirmou as mortes de nove palestinos, todos combatentes, segundo o Estado de Israel. Ao todo, 120 suspeitos foram detidos, de acordo com a mesma fonte. Já um novo relatório do ministério da Saúde palestino informa que dez pessoas foram mortas e 100 ficaram feridas, 20 das quais em estado grave. O ministério das Relações Exteriores da Palestina denunciou uma guerra aberta contra a população de Jenin. Três crianças foram mortas, conforme um balanço do escritório de Assuntos Humanitários da ONU. Cerca de 3.000 pessoas tiveram de fugir de suas casas. Os Estados Unidos e as Nações Unidas expressaram sua preocupação com a situação humanitária na região. A cidade de Jenin e o campo de refugiados adjacente, um reduto de grupos armados palestinos, têm sido repetidamente alvo de operações israelenses. O norte da Cisjordânia ocupada tem visto uma recente onda de ataques contra israelenses, bem como violências em relação a palestinos, por parte de colonos judeus. Abbas fala em "crimes de guerra" O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas denunciou na segunda-feira um "crime de guerra" e anunciou a suspensão do contato com Israel. Uma convocação para uma greve geral foi lançada para esta terça-feira em toda a Cisjordânia. Centenas de soldados israelenses participam desta operação com uso de veículos blindados e ataques de drones. De acordo com as autoridades israelenses o objetivo é impedir que grupos armados palestinos, apoiados pelo Irã, possam usar o campo de refugiados da cidade como local para preparação de ataques e fabricação de explosivos. A Jihad Islâmica, uma das facções palestinas, indicou que quatro de seus combatentes foram mortos durante a operação em andamento na Cisjordânia. (Com informações da AFP)