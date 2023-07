Operação militar de Israel em Jenin na Cisjordânia chega ao fim com 12 palestinos mortos

A operação militar israelense na Cisjordânia ocupada, durante a qual doze palestinos e um soldado israelense foram mortos, terminou, anunciou quarta-feira (5) o Exército israelense. As Forças Armadas de Israel também realizaram ataques aéreos em Gaza, em "resposta ao lançamento de foguetes".

“A operação terminou oficialmente e os soldados deixaram a área de Jenin”, uma cidade no norte da Cisjordânia, da qual “os militares israelenses começaram a se retirar na noite de terça-feira” (4), disse à AFP uma porta-voz do Exército israelense.

A operação militar, a maior em vários anos na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, foi lançada há dois dias. Centenas de soldados foram mobilizados, e foram usados drones e escavadeiras do Exército.

Israel anunciou que atingiu "um centro de operações conjuntas" de um grupo armado local, a Brigada Jenin, e vários alvos, incluindo seis "oficinas de fabricação de explosivos". A ação dos militares provocou o deslocamento, desde a noite de segunda-feira (3), de "cerca de 3.000" habitantes do campo de refugiados, onde vivem cerca de 18.000 palestinos, segundo o vice-governador de Jenin, Kamal Abu al-Roub.

Doze palestinos e um soldado israelense foram mortos durante o ataque ao campo de refugiados palestinos em Jenin. O ministro da Saúde palestino, Mai al-Kaila, disse na noite de terça-feira, que a operação era "uma agressão” que desafiava “o direito internacional".

O norte da Cisjordânia vive uma onda de ataques contra israelenses e também o aumento da violência a palestinos por parte de colonos judeus.

A cidade de Jenin e o campo de refugiados, conhecido como reduto de grupos armados palestinos, são alvo constante de operações militares israelenses.

Ataques ao redor da Faixa de Gaza

Durante a noite de terça para quarta-feira, cinco foguetes foram disparados contra Israel da Faixa de Gaza, outro território palestino, e interceptados, disse o Exército israelense na quarta-feira. "Em resposta aos foguetes disparados durante a noite da Faixa de Gaza em território israelense, caças atingiram uma instalação subterrânea de fabricação de armas usada pela organização terrorista Hamas, e uma instalação de fabricação de materiais para foguetes", disse o Exército israelense em um comunicado desta quarta-feira.

Uma fonte de segurança palestina afirmou que um local militar do movimento islâmico Hamas no norte da Faixa de Gaza foi atingido, sem causar feridos. No dia anterior, um atentado com um carro em Tel Aviv feriu sete pessoas, uma delas gravemente. O ataque foi comemorado pelo Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007. De acordo com um comunicado do grupo, foi “uma primeira resposta aos crimes contra o nosso povo no campo de Jenin”.

(Com informações da AFP)

