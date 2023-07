Ataque com faca a um jardim de infância deixa mortos e feridos na China

Seis pessoas morreram e uma ficou ferida em um ataque com faca na manhã desta segunda-feira (10), em um jardim de infância em Lianjiang, no sudeste da China. O suposto agressor, de 25 anos, foi preso, disseram as autoridades locais.

Com informações do correspondente da RFI em Pequim, Stéphane Lagarde

De acordo com a conta Wechat do Departamento de Segurança Pública de Lianjiang, que fica na província de Guangdong, no sudeste da China, a agressão aconteceu às 7h40 pelo horário local (20h40 de domingo em Brasília). "Foi um ataque com faca", "uma agressão intencional", disse a polícia.

Entre as vítimas, estão "uma professora, dois pais e três alunos", informou um porta-voz da prefeitura, acrescentando que um suspeito foi preso. As idades e os nomes das vítimas não foram divulgados.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o agressor, um homem alto e magro, vestindo calça preta e camiseta clara, sendo empurrado pelos policiais para dentro de uma viatura. O suspeito foi identificado pelo nome de Wu – na China são os primeiros nomes que permitem distinguir os indivíduos e os sobrenomes não são revelados até que o caso seja julgado.

As motivações do assassino são desconhecidas até o momento, segundo a polícia. Outros vídeos feitos por pedestres e que mostram a cena do crime foram rapidamente removidos das redes sociais chinesas Douyin (nome local do Tiktok) e Weibo (semelhante ao Twitter).

Outros casos

A China proíbe seus cidadãos de possuírem armas de fogo. Contudo, os ataques com facas cresceram nos últimos anos no país. De um modo geral, a violência cresce na segunda maior economia do mundo, onde a diferença entre pobres e ricos aumentou rapidamente.

Ataques mortais direcionados especificamente a escolas ocorreram em todo o território, levando as autoridades a aumentarem a segurança nas escolas.

Em agosto do ano passado, duas pessoas foram mortas e outras seis ficaram feridas em um outro ataque a facadas em um jardim de infância, na província de Jiangxi, no sudeste do país.

Na primavera de 2021, duas crianças morreram e 16 pessoas ficaram feridas em outro ataque ocorrido em um jardim de infância em Beiliu, na província de Guangxi, no sul.

Em abril de 2018, um homem de 28 anos matou nove estudantes quando eles saíam da escola, na província de Shaanxi (norte).

Na última década, cerca de 100 crianças e adultos foram mortos e centenas de pessoas ficaram feridas em ataques aparentemente descoordenados de "lobos solitários", cujos motivos não são claros. Na maioria das vezes, os agressores foram mortos, executados após julgamentos ou acabaram cometendo suicídio.

(Com informações da RFI e AFP)

