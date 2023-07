Rússia veta prorrogação de corredor humanitário vital para a Síria

Na fronteira sírio-turca, o corredor humanitário por onde circula a ajuda enviada pela ONU está temporariamente fechado, enquanto em Nova York foram retomadas as negociações para sua prorrogação. É por este ponto de passagem que entram 85% da assistência distribuída a 2,7 milhões de sírios na região de Idlib.

Carrie Nooten, correspondente da RFI em Nova York

Este é o mais recente episódio de uma “novela” que deixa as Nações Unidas em suspense a cada seis meses, e em que todos ainda se perguntam se Moscou irá vetar a renovação da passagem fronteiriça no ponto de Bab Al-Hawa.

Diante da oposição da Rússia, Suíça e Brasil propuseram a renovação do prazo para a travessia por nove meses. Uma concessão que busca um equilíbrio com Moscou, uma vez que os serviços humanitários da ONU clamavam por uma prorrogação de 12 meses, quando as necessidades são ainda maiores desde os terremotos de fevereiro passado.

Uma demanda que a Rússia, importante aliada da Síria, vetou, na terça-feira (11), impedindo a adoção do novo prazo, apesar de 13 votos a favor e a abstenção da China. Moscou apresentou seu próprio plano de renovação por seis meses, que foi rejeitado porque o veiculava à suspensão das sanções contra Damasco.

Nos bastidores, diplomatas confidenciam que nem mesmo o regime de Bashar al-Assad se opôs à resolução e, sobretudo, teria permitido que a negociação tivesse necessidade de se repetir durante o inverno no Oriente Médio, quando a situação dos refugiados sírios se torna ainda mais precária.

Mesmo a conivência de Damasco, no entanto, não impediu que a Rússia exercesse seu veto, forçando a interrupção da aprovação da ajuda e a retomada das negociações diplomáticas.

Esforços redobrados

O chefe da ONU, António Guterres, declarou estar desapontado com o fracasso do Conselho de Segurança nas negociações, um sentimento compartilhado pelos 14 membros do grupo. Ele pediu aos integrantes do Conselho “que redobrem seus esforços” para permitir que a ajuda através da fronteira continue.

O mecanismo, criado em 2014, permite que a ONU forneça ajuda humanitária às populações das áreas rebeldes no noroeste da Síria, sem necessidade de autorização do governo sírio, que denuncia regularmente a violação de sua soberania.

O sistema previa, inicialmente, quatro pontos de passagem, mas após anos de pressão, principalmente por parte de Moscou, apenas o posto de Bab Al-Hawa se manteve operacional, tendo sua autorização reduzida para seis meses renováveis.

"A ajuda humanitária deve ser baseada nas necessidades, não na política", criticou Floriane Borel, da organização Human Rights Watch, na terça-feira, denunciando o "veto cínico" da Rússia. A ONU "deve explorar imediatamente meios alternativos para garantir que os sírios recebam comida, remédios e outras ajudas de que precisam desesperadamente, sem ter que implorar acesso à Rússia ou ao presidente sírio", acrescentou ele.

Quatro milhões de sírios

Apesar da expiração do mecanismo da ONU, dois outros corredores humanitários ainda seguem operacionais, autorizados diretamente pelo presidente sírio após os terremotos de fevereiro. Mas esses dois pontos de passagem “não compensam” Bab Al-Hawa, insistiu na terça-feira Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU. “Cerca de 85% das nossas necessidades passam pelo acesso que hoje está fechado”.

A ONU estima que pelo menos 4 milhões de pessoas no noroeste da Síria, a maioria mulheres e crianças, precisam de assistência humanitária para sobreviver após anos de conflito, crises econômicas, surtos de doenças e pobreza crescente agravada por terremotos devastadores.

