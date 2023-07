Google lança chatbot Bard no Brasil e na Europa para não perder mercado de inteligência artificial

O chatbot de inteligência artificial generativa do Google, o Bard, passou a funcionar nesta quinta-feira (13) no Brasil, na União Europeia e mais algumas dezenas de países. A ferramenta, apresentada em fevereiro como concorrente direta do ChatGPT, agora é capaz de responder a perguntas em 40 línguas e, nos próximos meses, deve ser integrada a serviços do Google, como a busca.

Sissie Hsiao, vice-presidente do Google, apresenta o Bard em conferência na Califórnia em maio de 2023. AP - Jeff Chiu

Texto por: RFI