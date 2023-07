Candidato pró-democracia diz que desistirá de ser premiê na Tailândia sem apoio do Parlamento

Pita Limjaorenrat, vencedor das eleições legislativas em maio, não obteve o apoio dos senadores aliados ao Exército e teve sua indicação ao cargo rejeitada na ultima quinta-feira (13) pelo Parlamento. Um novo voto está previsto para quarta-feira (19). Pita anunciou neste sábado (15) que desistirá da disputa se não obtiver o voto da maioria que garante sua indicação ao cargo. As forças armadas estão no comando da Tailândia desde o golpe de 2014.

Publicidade Leia mais

"Vou dar uma chance ao partido que chegou em segundo lugar e que poderá formar a coalizão", disse Pita, 42 anos, em referência ao movimento Pheu Thai, que integra o bloco democrático que pretende afastar os generais do poder na Tailândia.

Dois nomes do partido estão cotados na disputa pelo cargo: Paetongtarn Shinawatra, a filha do primeiro-ministro exilado Thaksin Shinawatra, e o empresário Srettha Thavisin.

"Está mais do que claro que o Move Forward não tem chances de formar um governo", admitiu Pita. Ele está à frente do movimento progressista Move Forward, que simboliza a ruptura com o sistema monarquista vigente, com o apoio dos jovens que protestam nas ruas desde 2020.

O anúncio do candidato visa apaziguar os ânimos e evitar uma nova onda de manifestações, caso ele seja derrotado, o que seria provável. Os senadores que apoiam o Exército são contrários às propostas apresentadas pelo partido, que consideram "radicais."

O Move Forward defende, por exemplo, reforma da lei de lesa-majestade, que confere ao rei poderes absolutos, e a legalização do casamento homossexual.

"Peço que me ajudem a mudar a opinião dos senadores"

Pita obteve o apoio da maioria dos deputados, mas precisaria dos senadores para ser indicado ao cargo. Ele pediu a seus apoiadores que sejam "criativos" para convencer os parlamentares a apoiá-lo. "Sozinho, não posso mudar a opinião dos senadores. Então peço a todos que me ajudem nesta missão", disse em uma mensagem divulgada nas redes sociais.

O 'Move Forward' e seu líder enfrentam dois processos judiciais. Em um dos casos, Pita é acusado de possuir ações de um canal de televisão durante a campanha eleitoral e pode perder o cargo, ser condenado à prisão e ficar inelegível por 20 anos.

Em outro processo, o Tribunal Constitucional recebeu a denúncia de um advogado que acusa Pita e o 'Move Forward' de quererem "derrubar" a monarquia. A Tailândia já presenciou uma dezena de golpes desde o fim da monarquia absolutista em 1932.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro