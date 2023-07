Coreia do Sul: governo mantém buscas por vítimas de enchentes, que já deixaram dezenas de mortos

De acordo com o último balanço publicado neste domingo (16) pelas autoridades sul-coreanas, 35 pessoas morreram até agora nas enchentes e deslizamentos provocados por fortes chuvas, que atingem o país há vários dias. Pelo menos dez pessoas estão desaparecidas.

Bombeiros buscam vítimas em túnel alagado por destruição de barragem na Coreia do Sul, que enfrenta enchentes deslizamentos nos últimos dias

Publicidade Leia mais

O maior número de mortes foi registrado na província de Gyeongsang, no Norte. "Nas áreas mais afetadas, casas foram completamente arrastadas", afirmou uma fonte das equipes de emergência à agência de notícias Yonhap.

Neste domingo, as equipes de resgate retiraram os corpos de nove pessoas de um túnel na cidade de Cheongju, que foi inundado após a ruptura de uma barragem. Cerca de 15 veículos, entre eles um ônibus, ficaram presos, segundo o comandante do corpo de bombeiros, Seo Jeong-il.

Imagens divulgadas pelas câmeras de segurança, transmitidas pelo canal MBC, mostram o momento em que a lama entrou no túnel e inundou pouco a pouco os veículos. "Estamos concentrados nas buscas porque há provavelmente outras vítimas", disse Seo Jeong-il à imprensa.

Soldados sul-coreanos durante operação para retirar vítimas soterradas em túnel após um deslizamento de terra AP - Chung Byung-hyuck

Moradores retirados

A tragédia no país levou o governo a retirar milhares de pessoas de suas casas. O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, que esteve na Ucrânia neste sábado (15), participou de uma reunião de emergência com as autoridades sul-coreanas.

Ele pediu ao premiê Han Duck-Soo que mobilizasse o máximo de recursos para limitar o número de vítimas, que vêm, em sua maioria, da província de Gyeongsang, no Norte, uma região montanhosa propensa aos deslizamentos.

As autoridades retiraram mais de 6.400 moradores de suas casas no condado central de Goesan, neste sábado (15), devido ao risco da cheia em uma represa na região.

As chuvas também provocaram a suspensão do tráfego ferroviário durante a tarde de sábado, com exceção dos trens-bala, que continuaram funcionamento, mas em horários alternativos.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro