Onda de calor: aquecimento do subsolo, um perigo para cidades e trens subterrâneos

As consequências da atividade humana no aquecimento atmosférico são bem conhecidas, mas um novo estudo que acaba de ser publicado pela revista Nature também demonstra o impacto das temperaturas subterrâneas. Cientistas da Northwestern University, nos Estados Unidos, descrevem a ameaça que o aquecimento subterrâneo representa para as cidades.

O estudo baseia-se em uma análise do Loop, em Chicago, uma das áreas mais densamente povoadas dos Estados Unidos. Estacionamentos subterrâneos, túneis de carga, bem como redes subterrâneas e tubulações enterradas: a cada vez, a temperatura da infraestrutura em diferentes profundidades foi estudada pelos pesquisadores. De acordo com eles, não há dúvida de que o subsolo raso aqueceu entre +0,1 e +2,5 graus Celsius, por década. Isso é suficiente para enfraquecer a estrutura dos edifícios e a infraestrutura em cidades densamente povoadas. De fato, quando o calor armazenado pelas estruturas se difunde em direção ao solo, ele exerce uma pressão significativa sobre os materiais. O suficiente, por exemplo, para causar rachaduras ou o assentamento de fundações. O risco de contaminação das águas subterrâneas e ainda o aumento de casos de asma são outras consequências do aquecimento do subsolo. Entre as ideias apresentadas para combater esses problemas, os pesquisadores recomendam capturar o excesso de calor dos edifícios e redistribuí-lo para fins de aquecimento, ou desenvolver isolamento térmico para edifícios antigos. Metrô de Pequim ameaçado pelo afundamento do solo Lenta mas inevitavelmente, Pequim está afundando. Todos os especialistas chineses que trabalham com o assunto desde 1935, quando os primeiros avisos foram emitidos, estão prevendo isso. A causa: a exploração excessiva da água subterrânea. "Estudos sugerem que 120 bilhões de metros cúbicos estão sendo bombeados e sugados, o que torna esse o maior vazamento de água subterrânea no norte da China", explica o correspondente da RFI em Pequim, Stéphane Lagarde. Apesar de uma ligeira queda na população até 2022, a capital chinesa ainda tem quase 22 milhões de habitantes. Ela está localizada em uma área árida e Pequim tem muita sede, ocupando o quinto lugar entre as cidades mais carentes de água do mundo. A mídia estatal elogia o projeto "Água do sul em Pequim", que supostamente elevou o lençol freático em mais de dez metros. As autoridades também contam com o reabastecimento natural, mas isso não é suficiente e a erosão está se acelerando. No ano passado, uma publicação da Universidade de Tecnologia de Huabei revelou que seis das quinze linhas de metrô da capital estavam sofrendo deformação de mais de cinco milímetros por ano, e essa é uma média, pois em algumas linhas as mudanças são mais severas. Essas informações não podem ser consideradas levianamente, especialmente porque o peso dos trens contribui para o aumento do problema. Outra pesquisa sugere uma queda de 34 centímetros entre 2017 e 2020 no distrito de Chaoyang Jinshan. O metrô é apenas a ponta do iceberg: teremos que mudar nossos hábitos de transporte no futuro, dizem alguns especialistas.