Em meio a tensão crescente, Coreia do Norte lança “vários mísseis” na direção da Coreia do Sul

A Coreia do Norte lançou "vários mísseis de cruzeiro" em direção ao Mar Amarelo, situado entre a China e a península coreana, informou, neste sábado (22, noite de sexta em Brasília), o Estado-Maior do Exército da Coreia do Sul. Os lançamentos recentes seguem uma série de testes armamentistas do regime norte-coreano e acontecem no momento em que Seul e Washington estão incrementando a cooperação em defesa diante do aumento das tensões com o Norte.

Televisão em estão de trem de Seul exibe notícias sobre o paradeiro do soldado americano Travis King, que estaria supostamente em poder da Coreia do Norte. (22/07/2023)

Os lançamentos, que segundo o Exército foram disparados por volta das 4h locais (16h de sexta em Brasília), ocorrem em um período em que as relações entre as duas Coreias estão em um de seus pontos mais distantes historicamente. A diplomacia entre Pyongyang e Seul está estancada e líder norte-coreano Kim Jong Un pediu ao regime que acelere seu desenvolvimento armamentista, incluindo armas nucleares táticas.

"Autoridades de inteligência de Coreia do Sul e Estados Unidos estão analisando os lançamentos", informou o Estado-Maior das Forças Armadas sul-coreanas.

Há três dias, Pyongyang havia disparado dois mísseis balísticos de sua outra costa, em direção ao Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. Em resposta, Seul e Washington realizaram exercícios militares com o uso de jatos furtivos avançados e outros ativos americanos estratégicos.

Além disso, um submarino americano armado com ogivas nucleares atracou em um porto sul-coreano pela primeira vez em décadas.

Na quinta-feira, o ministro da Defesa da Coreia do Norte, Kang Sun Nam, disse em comunicado que o envio do submarino "poderia cair nas condições de uso de armas nucleares especificadas por lei na RPDC [República Popular Democrática da Coreia, o nome oficial do país] sobre a política de força nuclear".

Um dia depois, o ministro da Defesa sul-coreano reiterou que qualquer uso de armas nucleares pelo Norte levaria a "uma resposta imediata e decisiva", que resultaria no "fim" do regime da família Kim.

Mistério sobre soldado americano

Os acontecimentos deste sábado também acontecem no momento em que se acredita que um soldado americano está detido na Coreia do Norte após abandonar uma excursão turística à Zona Desmilitarizada e cruzar a fronteira. Os Estados Unidos se disseram "muito preocupados" com o tratamento ao qual estaria sendo submetido o soldado de segunda classe Travis King.

Até ontem, Pyongyang ainda não havia respondido aos questionamentos sobre ele. "O Pentágono tentou entrar em contato com os militares norte-coreanos para perguntar sobre a situação de King, mas não recebeu resposta", disse o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matt Miller, na quinta-feira.

King deveria ter retornado aos Estados Unidos para enfrentar um procedimento disciplinar após passar um tempo preso na Coreia do Sul, por uma agressão.

Carta para a China

De acordo com uma carta à qual a AFP teve acesso na sexta-feira, os Estados Unidos, a União Europeia, a Coreia do Sul e outros países solicitaram a "ajuda" da China para tentar impedir que a Coreia do Norte contorne as sanções da ONU ao país sobre acesso ao petróleo, usando as águas territoriais chinesas. O documento é assinado pelos embaixadores da ONU da Austrália, Canadá, França, União Europeia, Alemanha, Itália, Japão, Nova Zelândia, Coréia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.

Eles buscam ajuda do embaixador chinês Zhang Jun, dizendo que estão particularmente "preocupados com a presença repetida de vários navios-tanque", identificados pelo Painel de Especialistas em Sanções da ONU, "que estão usando suas águas nacionais na Baía de Sansha como um paraíso para facilitar seu comércio de produtos petrolíferos banidos" para a Coreia do Norte.

A Coreia do Norte está sujeita a sanções internacionais desde 2006, que foram aumentadas três vezes em 2017, devido à aceleração de um programa nuclear pelo país.

Em maio de 2022, a China e a Rússia vetaram uma resolução que impunha novas sanções a Pyongyang, e nenhuma resolução ou declaração do Conselho foi adotada desde então. Os Estados Unidos, em particular, acusam regularmente Pequim e Moscou de servir de "escudo" para o regime norte-coreano e de encorajar novos disparos, ao impedir uma resposta unida do Conselho contra as movimentações norte-coreanas.

Os líderes norte-americanos, sul-coreanos e japoneses devem se reunir em agosto nos Estados Unidos para fortalecer sua cooperação diante das crescentes ameaças de Pyongyang. Durante o mesmo mês, Washington e Seul devem começar suas principais manobras militares conjuntas anuais, apelidadas de Ulchi Freedom Shield.

Esses exercícios são mal vistos pela Coreia do Norte, que os vê como um ensaio para uma invasão de seu território.

Com informações da AFP

