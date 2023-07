Moscou é alvo de ataque com drones em "operação especial" organizada por Kiev

A Rússia afirmou, nesta segunda-feira (24), ter neutralizado dois drones ucranianos em Moscou durante a noite, sendo que um deles caiu perto do Ministério da Defesa. Os arredores da capital russa não eram alvo de bombardeios há cerca de três semanas.

A ofensiva, segundo o ministério ucraniano da Defesa, foi uma "operação especial". O governo ucraniano prometeu represálias aos ataques russos em Odessa, no sul do país, neste fim de semana, que deixaram dois mortos e destruíram a Catedral da Transfiguração.

"Dois drones ucranianos foram neutralizados e destruídos. Não há vítimas", afirmou o ministério russo da Defesa nesta segunda-feira, acusando Kiev de ter organizado um "ato terrorista."

De acordo com a agência pública Tass, um deles caiu na avenida Komsomolsky Prospekt, perto da sede do ministério, onde foram encontrados fragmentos.

O drone também atingiu o teto de um prédio, além de viaturas, caminhões de bombeiros e uma ambulância. A área foi isolada pelas autoridades. No mesmo ataque, um outro drone caiu no centro de negócios situado na rua Likhatcheva.

A agência de imprensa RIA Novosti transmitiu imagens do local, onde os estragos são visíveis. A rua que dá acesso à área também foi fechada. Segundo o prefeito de Moscou, Serguei Sobianine, a ofensiva atingiu prédios de escritórios, ou seja, não residenciais, por volta da 1 hora da manhã pelo horário local.

A Ucrânia havia prometido reagir ao ataque neste fim de semana à catedral, fundada há mais de 200 anos. Ela foi destruída pelos soviéticos em 1936 e reconstruída no início dos anos 2000. Vinte cinco monumentos sofreram estragos, de acordo com o governador regional Oleg Kiper. A Rússia afirma que visou apenas alvos militares.

Moscou e sua região estão situados a mais de 500 quilômetros da fronteira ucraniana e já foram visados por vários ataques com drones. Um deles atingiu o Kremlin, em maio.

Em 4 de julho, a Rússia afirmou que derrubou cinco na região de Moscou. O ataque não deixou vítimas ou fez estragos, mas atrapalhou o tráfego no aeroporto de Vnoukovo, um dos três da capital. As tensões entre os dois países cresceram após o fim do acordo em julho sobre a exportação de cereais ucranianos no mar do Norte.

Crimeia e Odessa são alvos de novos ataques

Na Crimeia, um novo ataque nesta segunda atingiu um depósito de munições no distrito de Djankoi, no norte do país, segundo o governador russo Sergueï Asksionov.

Segundo ele, onze drones foram derrubados. A população local foi retirada temporariamente em um raio de cinco quilômetros em torno do depósito e a circulação dos trens neste distrito foi suspensa.

Um novo ataque russo com drones Shahed-136 também atingiu um porto na região de Odessa e destruiu um depósito de grãos, de acordo com o exército ucraniano.

(Com informações da AFP)

