Reforma do Judiciário em Israel: votação no Parlamento começa em meio a novos protestos

A reforma do Judiciário em Israel deve ser aprovada nesta segunda-feira (24) pela maioria na Knesset, o parlamento israelense, apesar da oposição da população. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, abriu a sessão no início da tarde. A polícia dispersou centenas de manifestantes que bloqueavam a entrada do Parlamento com jatos de água.

Théo Conscience, da RFI

O pesquisador Denis Charbit, professor de Ciências Políticas da Universidade Aberta de Israel e autor do livro "Israel e seus Paradoxos" explica por que a mobilização deste final de semana trouxe um novo fôlego ao movimento de contestação.

RFI: No que consiste esse projeto da Reforma Judiciária em Israel e por que ele é tão criticado?

Denis Charbit : Nas eleições de 1° de novembro de 2022, pela primeira vez em Israel os partidos de direita e religiosos tiveram a maioria absoluta. Eles têm a mesma opinião sobre o que julgam ser uma "reforma necessária" da Justiça. Mas, na verdade, essa é uma mudança no equilíbrio dos Poderes: ela coloca o Executivo e o Legislativo de um lado e o Judiciário de outro.

Isso significa que, até agora, a Corte Suprema pode, caso associações ou indivíduos entrem com um recurso, cancelar leis do Parlamento e decisões do governo quando elas não correspondem aos critérios de legalidade e legitimidade fixados por lei.

Menos de seis dias após a formação do governo, o ministro da Justiça anunciou várias reformas. Elas visam reduzir, ou em todo caso, neutralizar claramente, a autoridade da Corte Suprema, em tudo que se refere a leis ou decisões do governo, ministérios ou municípios. A reforma também vai acabar com o recurso que a Corte Suprema tinha de cancelar as decisões das autoridades consideradas "irracionais". Ou seja, decisões sem cabimento mesmo.

RFI - E foi por tudo isso que começaram as manifestações?

DC - Primeiramente houve manifestações que duraram de janeiro a março, após o anúncio de várias reformas, que levaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a suspender o processo. A reforma foi aprovada na comissão parlamentar, em primeira leitura, e só faltava a segunda e terceira leituras.

O processo foi suspenso para que houvesse a negociação entre a oposição e os representantes do governo, com o objetivo de se chegar a um acordo mais global.

As negociações foram interrompidas na metade de junho. Desde então, o premiê e seus aliados anunciaram que eles votariam pelo menos uma das leis até 31 de julho, quando começam as férias paralamentares.

RFI - Netanyahu e seus aliados têm apoio para votar a lei. Então, o mais provável é que esta lei seja adotada nesta segunda?

DC - Exatamente. Não são esperadas muitas dissidências dentro da coalizão. Mas há pelo menos três ou quatro deputados que se questionam. Com centenas de milhares de israelenses nas ruas, alguns deputados da coalizão têm se questionado sobre a lei.

O ministro da Defesa está preocupado com a ameaça que alguns reservistas têm feito: "se esta lei for votada na segunda-feira, nós, a partir de terça-feira, recusaremos todos os pedidos de mobilização necessários para o treinamento das forças israelenses."

Nunca vimos isso na história de Israel, o que muitos de nós consideram como uma mudança de rotina. Todo mundo diz que, se essa lei passar amanhã, Israel se tornará uma "ditadura extra-oficial". A partir do momento onde não há mais controle judiciário, o governo se parecerá muito com um regime autoritário.

RFI- A oposição realizou uma demonstração de força neste fim de semana com a marcha entre Tel Aviv, Jerusalém e outros pontos do país. Qual será o futuro deste movimento de contestação?

DC - Na realidade, a data fatídica não é esta segunda-feira. Admitindo que essa lei seja votada, a Corte Suprema ainda existe e ainda vai se pronunciar sobre essa lei. A verdadeira crise não é para hoje. A verdadeira crise institucional é se em oito, 15 dias ou três semanas, a Corte, ao se pronunciar sobre essa lei, decidir cancelá-la.

Neste caso, será um confronto direto com o governo e o governo deverá decidir se aceita ou não a decisão da Corte - o que é o caso desde que ela existe - ou ir até o fim do processo. Mas, se a Corte aceitar o projeto, não sabemos muito no que vai se transformar esse movimento de protesto.

RFI - Até lá, existe um risco de desgaste do movimento de contestação, ou a mobilização deste fim de semana também pode dar uma nova força às manifestações?

Netanyahu, no mês de março, decidiu interromper o processo legislativo e as manifestações continuaram, mas com muito menos gente. Há cerca de oito ou quinze dias, o movimento ganhou força em Tel Aviv e outras cidades do país.

Mas é verdade que isso deu um novo fôlego aos protestos, porque uma prática israelense conhecida é a caminhada. Os israelenses adoram caminhar, fazer grandes marchas. Foi o que eles fizeram, transformaram a caminhada, neste caso, em uma prática politica com essas marchas.

Há uma comoção nacional, nas cidades e vilarejos as pessoas ajudaram os participantes trazendo comida ou água. Foram feitas toneladas de doações para acompanhar o movimento.

RFI - O movimento de contestação, justamente, pode crescer ainda mais na sua opinião?

Pode. Até agora, os reservistas, que são civis convocados por até três semanas ou um ano, não se recusaram a servir. Mas eles lançaram um alerta: se a lei for aprovada, eles começarão a não se apresentar mais nas bases militares, se forem chamados. E, neste caso, podemos considerar que o movimento "endureceu", porque passaremos de uma ameaça verbal à realização desta ameaça.

Pode haver consequências também no mundo do trabalho. A central sindical, até agora, não se pronunciou e nem decretou greve geral. Mas as organizações patronais estão em contato com a central sindical para organizar uma greve geral, porque estima que isso pode fazer Netanyahu e sua coalizão recuarem. Então pode haver um agravamento da crise, mas isso, penso, ocorrerá após a avaliação da Corte Suprema.

Esta é uma verdadeira questão. De um modo geral, as manifestações israelenses são tranquilas, se comparadas à situação francesa. Não tem quebra-quebra, isso não faz parte da cultura israelense de contestação, por uma simples razão: em geral, e isso mesmo em caso de movimentos menos importantes, o governo recuou.

Em 1974, Golda Meir pediu demissão para satisfazer os reservistas que pediam sua demissão. Netanyahu continua inflexível. E é verdade que, na história de Israel, este tipo de protesto nunca chegou em um nível extremo. Já houve um primeiro recuo do governo em março. Reconheço ter ficado um pouco otimista e disse: "pronto, eles entenderam". Os Estados Unidos e a UE são contra [a reforma], e as elites econômicas afirmam que é perigoso.

Não acredito que haverá uma radicalização das manifestações, mas é preciso observar as Forças Armadas. Será que a contestação surgirá também dentro do próprio Exército, e não somente entre os reservistas? Se isso acontecer em Israel, será, com certeza, pela primeira vez.

