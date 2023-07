Grécia aguarda novo pico de calor, enquanto incêndios florestais provocam mortes na Itália

A Grécia se prepara para um novo pico de calor nesta quarta-feira (26), de até 45°C no centro do país, enquanto os incêndios florestais continuam devastando as ilhas de Rodes, Corfu e Eubeia. Na terça-feira (25), dois pilotos de aviões-tanque morreram durante a luta contra o fogo em Eubeia. Nessa mesma ilha, o corpo carbonizado de um morador foi encontrado também na terça-feira.

Na capital Atenas, sob forte calor há mais de dez dias, o termômetro atingirá "entre 43°C e 44°C", de acordo com o serviço meteorológico nacional. As ruínas da Acrópole foram fechadas às 11h locais desta quarta-feira (6h pelo horário de Brasília) devido às altas temperaturas, de acordo com o Ministério da Cultura.

Todos os sítios arqueológicos do país permanecerão fechados na quarta-feira nos horários mais quentes do dia, entre as 12h e 17h locais, como aconteceu na semana passada, durante a primeira onda de calor destas férias de verão.

A falta de chuvas e o calor intenso também provoca incêndios florestais na ilha italiana da Sicília, onde três idosos morreram queimados. Desde domingo (23), 650 focos de incêndios foram registrados apenas nesta região. A Calábria, no sudoeste da Itália, soma 390 focos desde o fim de semana, e um idoso morreu em um incêndio que atingiu sua casa.

França e Portugal

Na ilha da Córsega, no sul da França, os bombeiros lutam deste ontem contra um incêndio que já destruiu 200 hectares de vegetação. Propagado por rajadas de vento que chegaram a 130 km/h durante a noite, o fogo não causou vítimas ou danos materiais, de acordo com a prefeitura local.

Um incêndio também foi declarado na terça-feira no parque natural Sintra-Cascais, em Portugal, a oeste da capital Lisboa. Pelo menos oito bombeiros ficaram feridos no combate às chamas, que mobiliza ainda hoje um grande efetivo de 500 homens apoiados por 155 veículos e aviões.

A preocupação dos bombeiros é de que o fogo volte a aumentar, alimentado “pelo vento que deverá se intensificar” nas próximas horas, explicou o responsável pela proteção civil de Lisboa.

Na noite de terça-feira, o incêndio obrigou a retirada preventiva de muitos habitantes e de cerca de 800 animais alojados em um abrigo.

Um incêndio florestal ocorre perto da cidade tunisiana de Melloula, na fronteira com a Argélia, em 24 de julho de 2023. © AFP / FETHI BELAID

Fogo detona minas na Croácia

Na Croácia, mais de 130 bombeiros trabalham para apagar um foco perto da cidade histórica e turística de Dubrovnik, no sul do país. De acordo com a imprensa local, o incêndio detonou minas colocadas durante o conflito que se seguiu ao desmantelamento da ex-Iugoslávia na década de 1990.

Dubrovnik foi sitiada por forças sérvias na época e minas ainda podem ser encontradas enterradas na região. A cidade portuária, que remonta ao século VII, é rica em igrejas, palácios e fontes.

Na Argélia devastada por incêndios no nordeste do país desde domingo, o fogo foi extinto, anunciaram as autoridades na manhã desta quarta-feira. O fogo deixou ao menos 34 mortos no nordeste do país nos últimos quatro dias. Em alguns locais, a temperatura chegou a 48°C.

(Com informações da AFP)

