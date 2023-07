Militares do Níger afirmam ter derrubado presidente; França condena tomada de poder pela força

A capital Niamey amanheceu nesta quinta-feira (27) numa aparente situação de calma, após um dia confuso na véspera. A população, sob tensão, aguarda a evolução dos fatos. Militares afirmaram na véspera terem derrubado o governo do presidente Mohamed Bazoum.

O coronel major Amadou Abdramane fala em rede nacional no Níger (26/03/23).

O ministro das Relações Exteriores Hassoumi Massoudou fez um “apelo para que os oficiais abandonem suas intenções”, em declaração à France 24, do grupo France Médias Monde, do qual a RFI faz parte. Pelo Twitter, ele se apresentou como “chefe interino do governo” e evocou “uma tentativa de golpe de Estado”.

"Somos as autoridades legítimas e legais do Níger, por isso falamos como tal e consideramos que, de fato, a única maneira de acessar e exercer o poder é por meio de eleições. O poder legal e legítimo é exercido pelo presidente eleito do Níger, Mohamed Bazoum", afirmou.

Massoudou disse que "houve uma tentativa de golpe de Estado", que considerou inaceitável. "Acreditamos, temos certeza, que não foi o exército inteiro que lançou esse golpe. A prova é que o comando do exército não se manifestou", acrescentou.

A França - que tem presença militar no país - condenou “toda tentativa de tomada do poder pela força”, tuitou Catherine Colonna, ministra francesa das Relações Exteriores. Ela acrescentou que a França “se junta aos apelos da União Africana e da Cedeao (Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental) para restabelecer a integridade das instituições democráticas nigerianas”.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu a "libertação imediata" de Bazoum e advertiu que a entrega de ajuda financeira americana ao país africano depende da "manutenção da democracia".

"Instituições suspensas"

Militares do Níger garantiram, nesta quarta-feira (26) à noite, que derrubaram o governo do presidente Mohamed Bazoum, em declaração lida por um deles na TV nacional em nome do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP).

"Nós, as forças de defesa e segurança reunidas no seio do CNSP, decidimos pôr fim ao regime", declarou o coronel-major Amadou Abdramane, ao lado de outros nove oficiais. "Isto se deve à deterioração contínua da situação da segurança e à má governança econômica e social", acrescentou.

O militar também informou que "todas as instituições" do país estão suspensas e que as fronteiras terrestres e aéreas permanecerão fechadas "até a estabilização da situação". "Um toque de recolher foi instaurado em todo o território a partir de hoje, das 22h às 5h, até segunda ordem", acrescentou.

Golpe

A declaração culmina um dia de tensão em Niamei, capital do Níger, no qual a Guarda Presidencial (GP) manteve o chefe de Estado Bazoum retido na residência oficial desde a manhã. O regime descreveu o movimento da GP como um "golpe", e uma fonte ligada a Bazoum disse à AFP que a intentona golpista estava "destinada ao fracasso".

O Níger, afetado em diversas partes de seu território pela violência jihadista que se estende pelo Sahel, é dirigido pelo presidente Mohamed Bazoum, eleito democraticamente, que está no poder desde abril de 2021.

A história do enorme país pobre e desértico foi marcada por golpes de Estado. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a ONU e a União Europeia condenaram o movimento militar.

