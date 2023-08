Ucrânia: ataque russo na cidade natal de Zelensky mata duas pessoas e fere 20

Pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um ataque russo nesta segunda-feira (31) contra um prédio residencial na cidade de Kryvyi Rig, na região central da Ucrânia, anunciou o ministro do Interior. Outras duas pessoas morreram na região de Donetsk, controlada pelos russos, em ofensiva ucraniana.

"Os russos atacaram a cidade com dois mísseis: um deles destruiu um edifício residencial, do quarto ao nono andar", escreveu o ministro Ihor Klymenko no Telegram.

Duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas, confirmou o ministro, que citou "entre cinco e sete pessoas presas nos escombros".

O outro míssil atingiu um edifício de um centro de ensino, de acordo com Klymenko.

"Bombardear edifícios residenciais, um edifício universitário, um cruzamento. Infelizmente há mortos e feridos. Pessoas podem estar sob os escombros", escreveu no Facebook o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que denunciou mais uma vez o "terrorismo russo".

As imagens divulgadas pela presidência mostram um edifício de apartamentos destruído em vários andares. O edifício do centro de ensino atingido tinha um buraco no centro da construção.

Kryvyi Rig, a cidade natal de Zelensky, foi bombardeada em meados de junho. Ao menos 12 pessoas morreram no ataque contra um edifício residencial de quatro andares e um depósito.

Drones ucranianos

Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas na segunda-feira (31) em um bombardeio ucraniano em Donetsk, a principal cidade controlada por Moscou no leste da Ucrânia, disseram autoridades locais pró-Rússia.

"Esta manhã, as forças ucranianas bombardearam o centro de Donetsk", disse Denis Pushilin, líder da região de mesmo nome, cuja anexação Moscou reivindica, no Telegram.

"Um ônibus foi destruído por esses atentados", acrescentou, dizendo que o ataque deixou "dois mortos e seis feridos".

A região de Donetsk é uma das quatro províncias ucranianas que Moscou alegou ter sido anexada após o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022.

Também nesta segunda-feira, um ataque de drones ucranianos atingiu uma delegacia na região russa de Briansk, fronteiriça com a Ucrânia, sem provocar vítimas, informou o governador regional, Alexandre Bogomaz.

"As forças ucranianas atacaram o distrito de Trubchevsk durante a noite", escreveu Bogomaz no Telegram.

"Um drone atingiu a delegacia de polícia do distrito. Não houve vítimas", acrescentou.

Os ataques com drones contra o território russo e a península da Crimeia anexada em 2014 aumentaram nas últimas semanas, como parte da contraofensiva de Kiev iniciada em junho.

