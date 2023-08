"Dia da Sobrecarga da Terra": Humanidade vive a crédito de recursos naturais a partir de hoje

Esta quarta-feira, 2 de agosto, marca o dia em que a humanidade terá esgotado todos os recursos que o planeta tem a oferecer. Todos os anos, desde 2006, a ONG Global Footprint Network publica esses dados. Trata-se de um cálculo entre a pegada ecológica das atividades humanas e a capacidade da Terra de se regenerar e absorver nossa poluição.

Em 2023, o "Dia da sobrecarga da Terra" chegou cinco dias mais tarde em comparação com 2022. Essa é a primeira vez em várias décadas - sem contar o período da pandemia - que um declínio foi observado. Mas não devemos nos apressar em declarar vitória. Desses cinco dias de declínio, quatro se devem à melhoria dos dados da Global Footprint Network, que publica as informações em parceria com a WWF França. Este ano, a ONG norte-americana conseguiu levar em conta dados mais detalhados sobre a pesca excessiva, o desmatamento e a absorção de carbono pelos oceanos. Desta forma, deveria se considerar uma diferença de apenas um dia em relação a 2022.

Para Jean Rousselot, chefe da divisão de água doce do WWF França, é impossível saber se essa pequena diferença se deve a um esforço real para descarbonizar a economia global: "Mas, de qualquer forma, em geral, estamos vendo uma estagnação hoje", explica o especialista. "Portanto, é uma mensagem bastante negativa, já que estamos estagnados neste dia há quase dez anos e ele não está retrocedendo no calendário", aponta.

"Déficit ecológico"

Agora que a Terra ultrapassa esse famoso dia, o planeta vive a crédito, ou seja, em déficit ecológico: "Se quiséssemos respeitar os principais acordos internacionais, teríamos que adiar essa data em 19 dias todos os anos, durante os próximos sete anos, para atingir a meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% até 2030", ressalta Jean Rousselot.

Para alguns países, o dia da sobrecarga de recursos acontece muito mais cedo no ano, como na França, onde o prazo é 5 de maio. Se o mundo inteiro vivesse como os franceses, precisaríamos do equivalente a 2,9 Terras, por exemplo, para sobreviver durante 365 dias.

