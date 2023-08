Japão: Tufão Khanun deixa dois mortos e pelo menos 62 feridos

O tufão Khanun, com suas chuvas torrenciais e ventos fortes, atingiu as províncias de Okinawa e Kagoshima pelo segundo dia consecutivo nesta quinta-feira (3), matando duas pessoas e deixando pelo menos 62 feridos.

Uma árvore arrancada pelo vento durante passagem do tufão Khanun, em 2 de agosto de 2023, em Naha, no arquipélago de Okinawa, Japão.

O tufão está se dirigindo para o Mar da China Oriental no início da tarde desta quinta-feira com ventos de até 234 km/h, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão, que acrescenta que não se espera que o tufão atinja diretamente a China.

Uma idosa morreu em Okinawa depois que sua casa pegou fogo enquanto ela usava velas para iluminar sua residência devido a cortes de energia, de acordo com a NHK TV. A outra vítima é um homem de cerca de 90 anos que morreu após o desabamento de uma garagem.

Pelo menos 62 pessoas ficaram feridas nas províncias de Okinawa e Kagoshima, acrescentou a NHK. Quase 160 mil casas ficaram sem energia na manhã desta quinta-feira nas ilhas de Okinawa, a sudoeste de Tóquio, informou a companhia Okinawa Electric Power.

O aeroporto de Naha, capital da província de Okinawa e um destino turístico popular, retomou as operações, mas 304 voos ainda estavam suspensos nesta quinta-feira, de acordo com o Ministério dos Transportes.

Situação excepcional

A estimativa agora é de que a tempestade mudará de direção e irá se encaminhar para as principais ilhas do Japão na sexta-feira (4), uma situação excepcional, declarou um funcionário da Agência Meteorológica do país.

"Que [a tempestade] esteja indo para o leste não é estranho, mas que esteja virando tão rápido e tão drasticamente para o leste sim", acrescentou o funcionário da agência. Ainda é muito cedo para saber se a capital Tóquio será atingida pelo tufão, ele acrescentou.

Nesta quinta-feira, Khanun causou o fechamento de escolas e empresas no norte de Taiwan e o cancelamento de cerca de 40 voos internacionais.

(Com informações da Reuters)

