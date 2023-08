Ucrânia ataca base naval russa com drones no Mar Negro; fonte ucraniana confirma sucesso de operação

A Ucrânia atacou com drones nesta sexta-feira (4) a base naval russa de Novorossiysk, no Mar Negro, e uma fonte das forças de segurança afirmou que a ação contra o navio russo "Olenegorski Gorniak" foi "bem-sucedida". Já a Rússia declarou ter derrubado drones ucranianos na península da Crimeia.

via REUTERS - VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Uma imagem de vídeo de um drone marítimo mostra a silhueta do navio Olenegorksy Gornyak, perto do porto de Novossoriysk, na Rússia. Imagem divulgada em 4/8/23.

Publicidade Leia mais

Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) confirmou que o órgão estava envolvido no ataque com drones contra uma base no sudoeste da Rússia.

Um vídeo obtido pela agência AFP mostra um drone se aproximando de um navio de guerra até a transmissão ser interrompida pouco antes do impacto. O SBU confirmou a autenticidade das imagens.

Ao ser questionado se a Ucrânia havia atacado o navio de desembarque "Olenegorski Gorniak", uma fonte da força de segurança ucraniana respondeu que "o ataque (...) em Novorossiysk foi bem-sucedido". "Esse navio de guerra em particular era o alvo", acrescentou.

Novorossiysk também é um importante porto de petróleo que abriga o terminal de um oleoduto de mais de 1.500 km de extensão, que começa no oeste do Cazaquistão e passa pelas regiões russas ao norte do Mar Cáspio.

Crimeia

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia disse que derrubou 13 drones sobre a península da Crimeia, sem registrar vítimas ou danos.

A Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, tem sido alvo de Kiev durante a ofensiva de Moscou na Ucrânia, com ataques mais intensos nas últimas semanas.

Operações de drones ucranianos na Crimeia em julho explodiram um depósito de munição e danificaram uma ponte estratégica e simbólica que ligava o continente russo à península.

No início desta semana, o Ministério da Defesa da Rússia disse que frustrou um ataque de drone ucraniano contra barcos de patrulha no Mar Negro.

Três drones foram treinados em navios navegando em águas 340 km (210 milhas) a sudoeste de Sebastopol, a base da frota russa do Mar Negro na Crimeia.

Também foi anunciada na sexta-feira a visita do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, a uma zona de combate na Ucrânia para inspecionar um posto de comando e se encontrar com oficiais militares de alto escalão.

Shoigu recebeu uma atualização sobre a situação na frente dos combates e "agradeceu aos comandantes e soldados pelas operações ofensivas bem-sucedidas" em Lyman, no leste da Ucrânia, disse o Exército, sem mencionar quando a visita ocorreu.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro