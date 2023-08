Golpe no Níger: China monitora com cautela seus interesses econômicos no país africano

Segundo maior investidor no Níger, atrás apenas da França, e primeiro fornecedor de bens para o país africano, a China tem mostrado muita cautela na gestão de seus interesses na região desde o golpe de Estado, em 26 de julho, que derrubou o presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum. Se as sanções contra o Níger forem prolongadas, diversos projetos chineses serão diretamente afetados.

Operários do Níger e da China trabalham em um canteiro de obras de um oleoduto na região de Gaya, no Níger, em 10 de outubro de 2022.

Os interesses chineses no país têm crescido ao longo dos últimos 15 anos, a exemplo da organização, no último mês de abril, de um primeiro fórum de investimentos China-Níger.

"A China faz o que diz e diz o que faz", afirmou o embaixador do país no Níger, em 3 de julho, durante uma audiência no Palácio Presidencial, após a qual anunciou que seu país construiria em Niamey uma indústria agroalimentar, manufatureira, mineradora e imobiliária.

Mas como Pequim irá proceder neste novo contexto político e como irá lidar com os militares que chegaram ao poder? O Ministério das Relações Exteriores chinês até agora se limitou a pedir uma solução negociada para esta situação ainda instável.

Presente nos setores de petróleo e mineração, mas também no setor de infraestrutura, a China teria muito a perder em caso de sanções prolongadas ou a instabilidade do Níger.

Bloqueios financeiros

A construção da barragem de Kandadji, por exemplo, que deverá aumentar substancialmente a produção de eletricidade do país, já foi suspensa e seus funcionários foram despedidos. O China Gezhouba Group, gigante chinês da construção responsável pelo projeto, destaca os problemas causados pelos bloqueios financeiros decorrentes das últimas decisões tomadas pelos parceiros do Níger.

Por outro lado, a Petrochina, que constrói atualmente o oleoduto que ligará o Níger ao Benin em mais de 2 mil km, até agora não fez nenhum anúncio. Antes do golpe, o projeto estava programado para ser concluído até o final de 2023.

Por enquanto também não há notícias por parte das últimas empresas chinesas a fecharem acordos com o Níger. Entre as companhias está a Sinopec, grande petrolífera pública chinesa, disposta a investir no país africano, na esteira da CNPC, que opera as jazidas de Agadez e construiu a refinaria de Zinder.

A estas empresas se soma a Companhia Nacional de Urânio da China, que pretende relançar a produção na área de Somina, a noroeste de Agadez, onde a produção está interrompida desde 2015. Para isso, um memorando de entendimento já havia sido assinado em junho passado.

