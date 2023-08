Zelensky faz visita surpresa em base da força aérea holandesa para acompanhar fornecimento de caças

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou a uma base da força aérea holandesa em Eindhoven, no sul dos Países Baixos, neste domingo (20), dois dias depois que os Estados Unidos deram luz verde ao fornecimento holandês de caças F-16 americanos a Kiev.

Os F-16 holandeses ''para a Ucrânia proteger nosso povo do terror russo'' são o principal foco da visita de Zelensky, de acordo com o presidente ucraniano, já que a confirmação e os detalhes da entrega dos dispositivos da Holanda para a Ucrânia ainda não são conhecidos. Na visita, o presidente Zelensky deveria ver alguns dos F-16 estacionados em Eindhoven, de acordo com um porta-voz militar holandês.

"Estamos ficando mais fortes", acrescentou antes de uma entrevista individual com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte.

Zelensky desembarcou em território holandês por volta do meio-dia no horário local (7h em Brasília), acompanhado pela primeira-dama ucraniana Olena Zelenska, um dia depois de um ataque mortal das forças de Moscou no coração de Cherniguiv, no norte da Ucrânia e algumas horas após um novo ataque de drones ucranianos visando Moscou e sua região segundo a Rússia.

Na véspera ele esteve na Suécia, seu aliado que quer ingressar na OTAN. As discussões com o primeiro-ministro Ulf Kristersson giraram em torno da preparação do novo pacote de ajuda militar da Suécia, incluindo a produção conjunta de tanques leves suecos CV90, de acordo com Zelensky.

Desde o início da invasão russa em 2022, Kiev tem convocado incansavelmente aeronaves ocidentais para combater as forças de Moscou, que são muito superiores neste estágio.

Um novo ataque de drone ucraniano visando Moscou e sua região foi interceptado no domingo pelo exército russo. Os drones também atingiram as regiões russas de Kursk, no oeste, à noite, ferindo cinco pessoas, e Rostov, na fronteira com a Ucrânia. Este tipo de ataque em solo russo está em ascensão como parte da contra-ofensiva das forças de Kiev.

Segundo a agência Tass, os aeroportos internacionais de Domodedovo e Vnukovo, que atendem à capital russa, foram temporariamente fechados. Em Kursk, de acordo com o governador da região Roman Starovoit, um drone "caiu no telhado da estação, em seguida um incêndio começou", mas foi extinto.

Segundo ele, "cinco pessoas ficaram levemente feridas por estilhaços de vidro" incluindo três internadas "para exames". Mais ao sul, e ainda perto da Ucrânia, na região de Rostov, "dois drones" foram interceptados pela defesa antiaérea russa, sem causar baixas ou danos, anunciou o governador regional Vasily Goloubev.

No sábado (19), Moscou disse que frustrou um ataque de drone ucraniano contra um aeródromo militar na região de Novgorod, no noroeste da Rússia, longe da fronteira com a Ucrânia.

Socorristas em Cherniguiv

Em Cherniguiv, no norte da Ucrânia, a cerca de 90 km da fronteira, socorristas continuaram trabalhando no domingo nos escombros do centro da cidade atingida no dia anterior por um míssil russo que deixou pelo menos sete mortos e 148 feridos, conforme ultima contagem oficial. Um ataque descrito como "odioso" pelas Nações Unidas.

O ataque russo a Cherniguiv pegou a população de surpresa, em uma cidade poupada nos últimos meses de ataques em grande escala após ter sido brevemente cercada por forças russas no início da invasão em fevereiro de 2022.

"No momento, o trabalho para limpar o centro da cidade continua, as máquinas de construção estão funcionando", escreveu o governador da região de Cherniguiv, Vyacheslav Chaouss, no Telegram na manhã de domingo.

“Todos os edifícios circundantes são inspecionados para estimar a extensão dos danos”. "Um sábado comum, que a Rússia transformou em um dia de dor e perda", lamentou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acrescentando que o ataque ocorreu no dia da "Transfiguração do Senhor", um importante feriado ortodoxo.

Na semana passada, Kiev obteve uma série de sucessos militares contra a Rússia, e os Estados Unidos aprovaram na sexta-feira (18) a Dinamarca e a Holanda para enviar caças F-16 para a Ucrânia, uma vez que os pilotos ucranianos estejam treinados.

Este treinamento, por uma coalizão de 11 países, deveria começar neste mês, e as autoridades disseram esperar que os pilotos estejam prontos no início de 2024.

(Com AFP)

