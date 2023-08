Entenda o teor de radioatividade da água de Fukushima que será despejada no mar

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, anunciou nesta terça-feira (22) que as operações para o lançamento gradual no mar da água radioativa acumulada na usina nuclear de Fukushima Daiichi, acidentada em 2011, começam na quinta-feira (24). No total, 1,33 milhão de toneladas de água, o equivalente a 500 piscinas olímpicas, serão despejadas no Oceano Pacífico.

Publicidade Leia mais

Apesar do despejo acontecer após um tratamento para remover a maior parte das substâncias radioativas, a ideia não é bem aceita por pescadores locais, ambientalistas e países vizinhos como a China.

Logo após o anúncio de Tóquio, Pequim acusou o Japão de descarregar “arbitrariamente” água contaminada da danificada usina nuclear de Fukushima no mar. O Japão, com o apoio da agência reguladora da ONU, defende a segurança do despejo gradual da enorme quantidade de água acumulada na central

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, chamou a medida de "extremamente egoísta", acrescentando que a China estava profundamente preocupada com a decisão.

“O oceano é propriedade de toda a humanidade, não é um lugar onde o Japão possa descarregar arbitrariamente água contaminada”, disse o porta-voz chinês aos jornalistas.

O governo solicitará à operadora da usina, a Tokyo Electric Power (Tepco), que "se prepare para o início do despejo no oceano, com base no plano aprovado pela Autoridade de Regulação Nuclear, e que a descarga está programada para 24 de agosto, desde que as condições meteorológicas e marítimas não o impeçam", informou Kishida.

O anúncio surge um dia após o governo ter afirmado que obteve “um certo grau de compreensão” por parte da indústria pesqueira sobre a libertação da água no Oceano Pacífico, apesar de grupos de pesca afirmarem que ainda temem os danos à sua subsistência.

Variados sistemas de filtragem

Ainda em 2011 - quando a central nuclear de Fukushima Daiichi foi atingida por um terremoto seguido de um tsunami que acabou gerando explosões de reatores -, a operadora da usina obteve o comissionamento de um sistema de tratamento das águas contaminadas por material radioativo, após o desligamento da central.

O grupo francês Areva, em parceria com o americano Kurion, desenvolveu um sistema para tratar diariamente 1.200 toneladas de água contaminada na unidade de Fukushima. Uma vez tratada e livre de elementos radioativos, esta água poderia, teoricamente, ser reutilizada nos circuitos de refrigeração dos reatores.

A Toshiba integrou o projeto de desativação da usina de Fukushima ainda em 2011 e anunciou em 2019 uma modernização do Sistema Simplificado Ativo de Recuperação e Restabelecimento de Água (SARRY), que foi instalado para melhorar a capacidade de tratamento de água e reforçar a remoção de estrôncio da água contaminada. O equipamento já funcionava para remoção de césio anteriormente.

Outro sistema de Remoção de Vários Radionuclídeos (chamado ALPS) funcionava desde 2013 na central para remover 62 nuclídeos radioativos até um nível de concentração inofensivo. A Toshiba descreve em seu site oficial que foi proposto à Tepco a instalação de vários tanques para reduzir riscos de vazamento. Além disso, Fukushima conta com sistema de câmeras e robôs que monitoravam locais de difícil acesso de reatores.

Segundo um relatório da Toshiba, o governo e a Tepco desenvolveram um roteiro de médio e longo prazo para o desmantelamento da Central Nuclear de Fukushima Daiichi entre 30 a 40 anos. "Este roteiro estabeleceu metas para as áreas de gestão de água contaminada, remoção de combustível de reservatórios de combustível irradiado, recuperação de resíduos de combustível e gestão de resíduos radioativos".

Trítio permanece na água

O Japão diz que removeu a maioria dos elementos radioativos da água, exceto um. Apesar dos esforços, o trítio, um isótopo de hidrogênio, fica apenas diluído porque é difícil de filtrar.

Serão cerca de 190 becquerels (unidade de medida no Sistema Internacional para atividade de um radionuclídeo) de trítio por litro, abaixo do limite de água potável da OMS de 10.000 becquerels por litro, informa a Tepco.

A água será inicialmente liberada em porções menores e com verificações extras, com a primeira descarga totalizando 7.800 metros cúbicos em cerca de 17 dias a partir de quinta-feira, disse a Tepco.

A Agência Internacional de Energia Atómica (Aiea), órgão de vigilância nuclear da ONU, deu luz verde ao plano em julho, dizendo que cumpria os padrões internacionais e que o impacto nas pessoas e no ambiente era "insignificante".

"A Aiea e muitos outros países disseram que é seguro, por isso acredito que é. Mas os pescadores enfrentam tantos problemas que o governo japonês precisa de fazer algo para convencê-los", disse Hiroko Hashimoto, trabalhador de uma ONG.

Membros de grupos comunitários ambientalistas entoam slogans durante uma manifestação para condenar a decisão do governo japonês de lançar no mar água radioativa tratada de Fukushima. © AP / Lee Jin-man

Vizinhos incomodados

Além do chinês Wang Wenbin, que afirma que “tomará todas as medidas necessárias para proteger o ambiente marinho, a segurança alimentar e a saúde pública”, outros países demonstraram preocupação.

O presidente-executivo de Hong Kong, John Lee, classificou a liberação como "irresponsável" e disse que a cidade "ativaria imediatamente" os controles de importação de frutos do mar japoneses de regiões como a capital Tóquio e Fukushima a partir de quinta-feira.

A proibição, que também será implementada por Macau, abrangeria frutos do mar vivos, congelados, refrigerados e secos, bem como sal marinho e algas marinhas.

A Coreia do Sul disse em um comunicado divulgado terça-feira que não vê problemas com os aspectos científicos ou técnicos do plano, mas não necessariamente concorda ou apoia.

A questão exigiu que o presidente Yoon Suk Yeol encontrasse um equilíbrio enquanto procura melhores relações com o Japão, arriscando, ao mesmo tempo, uma reação negativa dos consumidores internamente.

Apesar do desconforto no exterior, Kishida disse acreditar que uma “compreensão precisa” do assunto estava se espalhando na comunidade internacional.

Uma autoridade japonesa disse que os primeiros resultados dos testes da água do mar após a descarga poderão estar disponíveis no início de setembro. O Japão também testará peixes nas águas próximas à usina e disponibilizará os resultados dos testes no site do Ministério da Agricultura.

(Com AFP, Reuters)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro