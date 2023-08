Rússia afirma ter destruído duas embarcações da Ucrânia no mar Negro

A Rússia afirmou nesta terça-feira (22) ter "destruído" com ataques aéreos duas embarcações da Ucrânia no mar Negro - um navio não identificado e uma lancha de fabricação americana.

A região do mar Negro é uma área de disputa cada vez mais intensa, desde que Moscou abandonou, em julho, um acordo mediado pela ONU e a Turquia que permitia as exportações de grãos ucranianos.

Um navio não identificado pelo ministério da Defesa russo faria atividade de reconhecimento para as Forças Armadas ucranianas e estaria em uma "área de instalações russas de produção de gás no mar Negro", de acordo com um comunicado militar.

A segunda embarcação bombardeada pela força aérea de Moscou seria uma lancha, de acordo com uma publicação do ministério da Defesa russo no Telegram.

"Por volta das 11h no horário de Moscou (5h de Brasília), a lancha rápida Willard Sea Force de fabricação americana, que transportava um grupo de desembarque das Forças Armadas ucranianas, foi destruída por um avião das Forças Armadas russas ao leste da Ilha das Serpentes", afirmou o ministério.

Drones em Moscou

Além disso, pelo quinto dia consecutivo, as forças de defesa russas também dizem ter abatido drones ucranianos na região de Moscou - um deles a 20 km do Kremlin e outro a 40 km do centro da capital. Como nos ataques anteriores, não houve vítimas, de acordo com as autoridades.

Esses ataques acontecem na sequência do giro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, à Suécia, Holanda, Dinamarca e Grécia, onde obteve a promessa de entrega de aviões de combate F16, de fabricação americana pelos governos dinamarquês e holandês. A Grécia se ofereceu para treinar os pilotos ucranianos que irão pilotar esses aparelhos, a partir do fim do ano.

(Com AFP)

