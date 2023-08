Síndrome de Estocolmo: roubo a banco há 50 anos na capital sueca explica comportamento de vítimas

"Todos no chão, a festa vai começar!". Com essas palavras, Jan-Erik Olsson, de submetralhadora na mão e sob o efeito de entorpecentes, entrou em uma agência bancária do centro de Estocolmo em 23 de agosto de 1973. Quatro pessoas foram feitas reféns. Libertadas após seis dias, as vítimas demonstraram uma atitude favorável aos sequestradores, surpreendendo o mundo. Foi o episódio que deu nome a um comportamento recorrente de reféns.

Publicidade Leia mais

O assalto ganhou rapidamente a atenção dos meios de comunicação: "Janne" Olsson fez quatro funcionários do banco reféns - três mulheres e um homem - e usou dois como escudos humanos, agitando a arma e ameaçando matá-los caso as suas demandas não fossem atendidas.

Vários policiais foram mobilizados e atiradores de elite se posicionaram ao redor do banco.

"Depois, eu pensei muitas vezes na situação absurda em que estávamos", lembra a refém Kristin Enmark, que tinha 23 anos no momento, no seu livro "I Became the Stockholm Syndrome" (Eu me tornei a síndrome de Estocolmo).

"Aterrorizados e presos entre duas ameaças de morte: de um lado a polícia e do outro; o assaltante", afirma no livro.

Olsson fez algumas exigências: três milhões de coroas suecas (quase US$ 700 mil na época) e que o companheiro de prisão Clark Olofsson, um dos mais famosos ladrões de banco do país, que estava preso, fosse levado à agência.

Para acalmá-lo, o governo concordou com ambas.

"Quando Clark Olofsson chegou, ele assumiu o controle da situação, foi ele quem conversou com a polícia", recorda à AFP Bertil Ericsson, de 73 anos, repórter fotográfico que trabalhou na cobertura do crime.

"Ele tinha muito carisma e falava bem", acrescenta.

Olsson acalmou assim que Olofsson chegou ao banco. E Kristin Enmark rapidamente passou a ver Olofsson como um salvador, afirma no livro.

"Ele prometeu que nada aconteceria comigo e eu decidi acreditar nele", escreveu.

Ela falou ao telefone com as autoridades diversas vezes durante o sequestro e chocou o mundo quando defendeu os captores.

"Não tenho nem um pouco de medo do Clark e do outro cara, eu tenho medo da polícia. Você compreende? Eu confio completamente neles", afirmou a jovem em uma conversa telefônica, no segundo dia de sequestro, com o então primeiro-ministro sueco, Olof Palme.

A crise terminou no sexto dia, quando a polícia invadiu a agência pelo teto do cofre onde ladrões e reféns estavam entrincheirados e jogou gás lacrimogêneo no local. Olsson e Olofsson se renderam e se despediram dos sequestrados com abraços.

Reféns e captores entrincheirados em sala de cofres de um banco em Estocolmo, em 23/08/23. AFP - EGAN-POLISEN

Mecanismo de defesa

O psiquiatra Nils Bejerot, que fazia parte da equipe de negociadores destacada pela polícia sueca, foi o primeiro a relatar o estranho comportamento dos reféns, que primeiro chamou de Síndrome de Norrmalmstorg, nome do bairro onde ficava o banco. Somente em 1978 o psiquiatra americano Frank Ochberg, que definiu a síndrome para o FBI, a chamou definitivamente de síndrome de Estocolmo.

Ochberg descreve a síndrome como uma manifestação empática das vítimas para com seu agressor, semelhante a um mecanismo de autodefesa das vítimas, que optam por adotar o ponto de vista do seu sequestrador, esperando assim maximizar as suas hipóteses de sobrevivência.

Mas as observações de Bejerot foram contestadas por colegas. "Não é um diagnóstico psiquiátrico", afirma Christoffer Rahm, psiquiatra e pesquisador do 'Karolinkska Institute', autor de um artigo com o título: "Síndrome de Estocolmo: diagnóstico psiquiátrico ou mito urbano?".

O termo "pode ser descrito como um mecanismo de defesa que ajuda a vítima a sobreviver" em uma situação de extrema pressão. "Graças a esse vínculo positivo, ela desenvolve uma forma de aceitação da situação, o que por sua vez reduz o estresse", explica Rahm à AFP.

Percepção sexualizada

Para Cecilia Åse, professora de Estudos de Gênero da Universidade de Estocolmo, o conceito tem uma "dimensão de gênero".

As declarações de Kristin Enmark e das outras mulheres durante o sequestro foram interpretadas pelas autoridades "de maneira muito sexualizada, como se tivessem caído sob o feitiço de uma síndrome", que teria retirado o arbítrio ou a capacidade de raciocinar.

Essa percepção sexualizada foi alimentada por vários rumores, em particular o de um relacionamento entre Kristin e Clark.

Embora os dois tenham iniciado um relacionamento vários anos depois, nada parece indicar que a história tenha começado em agosto de 1973.

"Não havia amor ou atração física da minha parte. Ele era minha chance de sobrevivência e me protegeu de 'Janne'", escreveu a sueca.

A professora Åse afirma que "a síndrome de Estocolmo é um conceito construído" e usado para explicar como os reféns se comportam quando as autoridades e os Estados falham em sua proteção.

"Ameaça real"

"Nós representávamos uma ameaça real para os reféns", admitiu anos mais tarde o superintendente de polícia Eric Ronnegard em um livro no qual analisa as falhas das forças de segurança durante o sequestro.

Em um sinal do ressentimento com a polícia, os ex-reféns optaram pelo silêncio durante o julgamento dos sequestradores.

A maioria das pessoas pode se identificar com o conceito em um nível psicológico, disse Rahm, ao destacar que os vínculos emocionais com alguém que representa uma ameaça também são comuns em relacionamentos abusivos.

A reação psicológica da vítima permite aliviar o peso da vergonha e da culpa que pode sentir, conclui.

Patty Hearst e Natasha Kampusch

Outros casos surgirão posteriormente para ilustrar esse mecanismo psicológico. O mais significativo é provavelmente o do rapto de Patricia Hearst, na Califórnia, em 1974, apenas seis meses após o assalto em Estocolmo. A jovem de 20 anos, herdeira do grupo de mídia Hearst Corporation, fundado por seu avô William Hearst (que inspirou "Cidadão Kane", filme de Orson Welles), é sequestrada de sua casa por um grupo terrorista, que afirma ser o Exército Simbionês de Libertação. Várias semanas depois, a polícia a localiza quando ela participa de um assalto a banco com seus captores e se recusa a se render.

Natascha Kampusch posa durante estreia do filme "3.096 días", baseado em sua história em Viena (25/02/13). AFP/Archivos

Em 2006, a austríaca Natasha Kampusch conseguiu escapar do seu captor Wolfgang Priklopil, que a mantinha em cativeiro desde 1998. Kampusch tinha dez anos quando foi raptada. Priklopil cometeu suicídio, o que afetou particularmente a jovem. Muitos meios de comunicação austríacos especularam então que ela poderia ter síndrome de Estocolmo, o que ela sempre negou.

A síndrome descrita por Nils Bejerot e Frank Ochberg compartilha semelhanças com muitos mecanismos psicológicos, como a identificação com o agressor, conceito teorizado por Anna Freud em 1940. A síndrome de Estocolmo também compartilha muitas semelhanças com mecanismos psicológicos que trabalham com crianças vítimas de abuso ou violência doméstica.

Se a síndrome entrou na cultura popular, agora é muito raro observar casos de reféns atingidos pela síndrome de Estocolmo. Para isso acontecer são necessários três critérios: os sequestradores devem ser capazes de justificar os seus atos às vítimas, não deve haver antagonismo étnico ou sentimento de ódio dos sequestradores para com os reféns e acima de tudo, os reféns não devem ter conhecimento prévio da existência da síndrome.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro