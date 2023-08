EUA anunciam novas sanções contra russos acusados de deportação de crianças ucranianas

A Ministra das Relações Exteriores da Noruega, Anniken Huitfeldt com as crianças ucranianas durante as comemorações do Dia da Independência da Ucrânia em Oslo, em 24 de agosto de 2023. O Dia da Independência da Ucrânia é comemorado em 24 de agosto em comemoração à Declaração de Independência do país em 1991.

AFP - FREDERIK RINGNES