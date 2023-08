Três militares americanos morrem na queda de uma aeronave dos EUA na costa da Austrália

Três fuzileiros navais americanos morreram na queda de um helicóptero ao norte da Austrália na manhã deste domingo (27). A aeronave participava de um exercício militar na região da Ilha de Melville. Cerca de 20 militares foram resgatados no mar com vida.

Uma aeronave MV-22B Osprey, como a que caiu no norte da Austrália neste domingo, durante exercício militar no dia 20 de junho de 2023.

Três fuzileiros navais dos EUA morreram quando seu Osprey, uma aeronave híbrida de decolagem vertical, caiu no domingo em uma ilha remota ao norte do continente australiano, segundo a Marinha americana.

"Havia um total de 23 pessoas a bordo. Três morreram e outras cinco, feridas e em estado grave, foram transportadas para o Royal Darwin Hospital", afirma o comunicado oficial.

A aeronave estava participando de manobras conjuntas entre o Exército dos EUA e o da Austrália em uma série nomeada Predators Run.

O acidente, que aconteceu pela manhã, deu início a uma complicada operação de resgate na área da pouco povoada Ilha de Melville, cerca de 60 quilômetros ao norte do continente australiano.

"As operações de resgate continuam", disseram as autoridades dos EUA, acrescentando que uma investigação estava em andamento para determinar as causas do acidente.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, descreveu o incidente como "trágico" e "lamentável".

Nos últimos anos, a presença militar dos EUA ao norte da Austrália aumentou devido à tensão causada pela crescente influência da China na região da Ásia-Pacífico.

Histórico da aeronave

A aeronave Osprey, resultado da cooperação americana entre a Força Aérea dos EUA e a Força Aérea Australiana, tem sido objeto de controvérsia. Sua segurança foi questionada após vários acidentes fatais.

As aeronaves Osprey, resultado de uma colaboração americana entre a fabricante de aeronaves Boeing e a especialista em helicópteros Bell, têm dois motores na extremidade das asas, que giram para mudar para o modo helicóptero durante a decolagem ou para o modo avião para um voo mais rápido.

No ano passado, quatro fuzileiros navais dos EUA morreram na Noruega quando o V-22B Osprey caiu durante exercícios de treinamento da OTAN.

Em 2017, um Osprey do Exército dos EUA caiu no mar após atingir a popa de um navio como parte de um exercício militar entre os EUA e a Austrália, matando três pessoas.

Em abril de 2000, 19 fuzileiros navais morreram quando um Osprey caiu durante um treinamento no Arizona.

(Com informações da Reuters e da AFP)

