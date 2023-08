Erdogan vai à Rússia para discutir com Putin retomada de acordo de grãos com Ucrânia

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan chega "em breve" a Sochi, na Rússia, para conversar com o russo Vladimir Putin sobre a retomada do acordo de exportações de grãos com a Ucrânia. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28) pelo porta-voz do partido do presidente, Omer Celik.

"Nosso presidente tomou essa iniciativa [de uma negociação sobre a retomada do acordo] para evitar que o mundo enfrente uma crise alimentar. Ele visitará em breve Sochi. Acreditamos que novidades devem ser anunciadas depois desta visita", afirmou Celik. As autoridades turcas e as autoridades russas não confirmaram a data deste encontro.

De acordo com a agência de notícias Bloomberg, o turco poderia ir à Rússia no dia 8 de setembro, antes de sua viagem para a Cúpula do G20, que acontece em Nova Delhi.

Acordo foi interrompido em julho

O governo russo suspendeu o acordo que permitia a exportação de grãos a partir dos portos ucranianos durante a guerra no dia 17 de julho.

Desde então, o país tem ameaçado atacar todos os navios que deixam a Ucrânia pelo mar Negro, limitando o escoamento da produção de grãos às rotas terrestres e a uma rota fluvial de pouca profundidade.

Em um mês, os ataques russos aos portos ucranianos teriam destruído "270 mil toneladas de grãos", segundo o ministro ucraniano de Infraestrutura, Oleksander Kubrakov.

O governo ucraniano respondeu, no início de agosto, com a abertura de um corredor "temporário" do mar Negro, controlado em grande parte pela Marinha Russa. Apesar do risco, alguns navios têm usado esse corredor na travessia do mar Negro. No domingo (27), o segundo navio de grãos chegou a Istambul.

A Turquia, que ajudou a fechar o acordo entre os dois países em julho de 2022, tenta agora retomar o compromisso inicial para utilizá-lo como alavanca para as negociações de paz entre os dois países.

O ministro turco de Relações Exteriores, Hakan Fidan, deve visitar Moscou nos próximos dias para organizar o encontro entre Erdogan e Putin.

(Com informações de AFP)

