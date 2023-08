Premiê da Índia Narendra Modi pede que União Africana se junte ao G20

A Índia continua a pressionar por uma melhor representação dos países do Sul Global nas instituições internacionais. No domingo (27), o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que a União Africana (UA) deveria participar do G20. Atualmente, apenas a África do Sul tem um lugar no grupo das vinte maiores economias do mundo, que será presidido pela Índia em 2023.

Da esquerda para a direita, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente chinês, Xi Jinping, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na Cúpula do BRICS 2023 em Joanesburgo, África do Sul, na quarta-feira, 23 de agosto de 2023. AP - Gianluigi Guercia

Por: RFI

Publicidade Leia mais Côme Bastin, correspondente da RFI em Bangalore Depois de sinalizar positivamente para a expansão histórica dos Brics, Narendra Modi agora quer que o G20 seja ampliado. Durante seu discurso semanal de rádio para os indianos, o primeiro-ministro indiano elogiou a presidência da Índia no G20, cuja cúpula será realizada em Nova Delhi em 9 de setembro. Dar voz aos países africanos Modi convidou a União Africana para o evento, com o objetivo de dar a ela o status de membro permanente. O primeiro-ministro se junta aos presidentes norte-americano e francês, Joe Biden e Emmanuel Macron, que se manifestaram a favor da inclusão dessa organização intergovernamental, que reúne mais de 50 países africanos. O objetivo é dar aos países africanos uma voz dentro do G20, que muitos consideram ser dominado pelos países ricos do Ocidente. "A Índia não pode ficar de braços cruzados diante dos problemas urgentes que os países do Sul enfrentam", diz o Ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar. Uma política de abertura Uma política de abertura que também tem como alvo a China, mesmo que ela não seja citada diretamente. Narendra Modi indicou que, após a Covid-19, é importante construir novas cadeias de suprimentos globais com a participação do gigante asiático.