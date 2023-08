Kiev ordena retirada de crianças em 5 localidades do sul da Ucrânia por causa de bombardeios russos

O governo ucraniano ordenou a retirada de crianças de cinco localidades situadas na frente sul, na região de Zaporíjia, ante "a difícil situação de segurança e os bombardeios russos", anunciou o Ministério da Reintegração nesta terça-feira (29). Guerra prejudica escolaridade, aponta Unicef.

Ao todo, "54 crianças e 67 pessoas que as acompanham serão retiradas" de forma obrigatória [do local], anunciou o ministério, responsável pela reintegração dos territórios ocupados pela Rússia, em um comunicado publicado no Telegram.

As cinco localidades são "Guouliaïpoleh, Stepnoguirsk, Preobrajenka, Egorivka e Novopavlivka", informou o ministério, que acrescentou que a decisão foi tomada "por unanimidade" em uma reunião de autoridades locais.

Segundo a fonte, "além das crianças, a retirada obrigatória será aplicada às pessoas com mobilidade reduzida que vivem nas localidades mencionadas".

O anúncio foi feito depois que a Ucrânia afirmou, nesta terça-feira, que avançou perto de Robotyne, uma localidade situada cerca de 50 km a sudeste dos lugares afetados pelas evacuações.

Até o momento, a contraofensiva iniciada no início de junho nessa região do sul, assim como no leste, permitiu recuperar o controle de apenas algumas localidades.

Os russos tiveram vários meses para fortificar suas posições com trincheiras e campos minados, espalhados por centenas de quilômetros.

As retiradas de civis são relativamente incomuns na Ucrânia há meses, já que a maioria dos habitantes abandonou as áreas de combates intensos, ou deseja permanecer a todo custo.

As últimas grandes operações desse tipo aconteceram em 10 de agosto ao redor de Kupiansk (nordeste).

Anos perdidos

Os dois anos de pandemia seguidos pela invasão russa da Ucrânia ameaçam a educação e a trajetória escolar das crianças ucranianas, alertou nesta terça-feira (29) o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A agência da ONU destaca que tanto as crianças que permaneceram na Ucrânia como as que fugiram do país após a invasão russa em fevereiro de 2022 foram prejudicadas.

No total, o conflito e o exílio ameaçam a educação de 6,7 milhões de crianças e jovens ucranianos com idades entre 3 e 18 anos, denuncia Regina de Dominicis, diretora regional do Unicef para a Europa e Ásia Central.

As crianças da ex-república soviética já apresentam sinais generalizados de perda de conhecimentos, especialmente no domínio da língua ucraniana, da leitura e da matemática, alertou a especialista, após visitar o país.

Em declarações à imprensa em Genebra, De Dominics afirmou que mais de 1.300 escolas foram "totalmente destruídas" e outras sofreram danos graves e não podem ser utilizadas.

"Na própria Ucrânia, os ataques às escolas continuam deixando as crianças profundamente angustiadas e privadas de locais seguros para aprender", afirma.

"Isso não só forçou as crianças ucranianas a lutarem para progredir na sua educação, mas também a não esquecerem o que aprenderam quando as suas escolas funcionavam normalmente", explica De Dominicis.

Perda de conhecimentos

Quase metade dos professores ucranianos registrou deterioração no nível da língua, de matemática e de idiomas estrangeiros, indicam os dados citados pelo Unicef.

Além disso, apenas 33% dos estudantes ucranianos conseguiram prosseguir com os estudos de forma 100% presencial, 33% de maneira híbrida e outros 33% foram forçados a fazê-lo de forma remota.

O Unicef destaca ainda que 66% das crianças em idade pré-escolar não frequentam as aulas. Nas áreas próximas ao front, o índice chega a 75%.

Mais de metade delas não está matriculada no sistema escolar do país de acolhida, devido à barreira linguística, às dificuldades de transporte e à falta de espaço nas escolas locais, alerta a agência.

Diante da situação, algumas famílias tentam fazer com que os seus filhos acompanhem as aulas à distância, mas "algumas crianças refugiadas podem ter abandonado completamente os estudos", afirma a agência da ONU.

(Com AFP)

