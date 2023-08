Por que o fim dos testes nucleares não impede a proliferação de armas atômicas?

O dia 29 de agosto marca o Dia Internacional Contra os Testes Nucleares. Pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, o número de armas atômicas no mundo aumentará em 2023. Os testes nucleares foram, no entanto, abandonados pela maioria das potências mundiais que encontraram outros meios de testar e desenvolver os seus arsenais.

Por Pierre Fesnien da RFI

No início da manhã de 16 de julho de 1945, o teste Trinity fez história ao provocar um incêndio nuclear numa área no Novo México, no que seria considerado o primeiro teste de uma bomba atômica. Menos de um mês depois, os Estados Unidos lançaram o mesmo tipo de bomba sobre Hiroshima e depois sobre Nagasaki para encerrar a Segunda Guerra Mundial, causando mais de 200 mil mortes.

O bombardeamento de Nagasaki foi, assim, a segunda e última vez que um país utilizou uma bomba atômica em tempo de guerra, mas esteve longe de marcar a última explosão nuclear que o planeta conheceu.

Entre a época do teste Trinity realizado por Robert Oppenheimer com suas equipes e hoje, as potências nucleares realizaram mais de 2 mil testes atômicos, seja na atmosfera, na água ou no subsolo. O país que realizou mais testes foi os Estados Unidos com 1.125 testes nucleares, contra 720 para a Rússia e 210 para a França.

A suspensão dos testes nucleares

Perante os riscos que estes testes representam para o meio ambiente, um primeiro tratado de proibição parcial de testes nucleares entrou em vigor em 1963, proibindo testes atmosféricos. Foi ratificado pelos Estados Unidos, Rússia e Reino Unido e complementado em 1996 pelo Tratado de Interdição Completa de Ensaios Nucleares (CTBT). Este último, ratificado em particular pela França, pelo Reino Unido e pela Rússia, mas não pelas outras potências nucleares, como os EUA, a China, a Índia, o Paquistão, Israel e Coreia do Norte.

Por falta de um número suficiente de signatários, o CTBT ainda não entrou em vigor, mas, na verdade, a existência do texto pôs fim a esses testes. As inúmeras críticas e preocupações de saúde também contribuíram muito para isso.

Na França, os 193 testes que aconteceram na Polinésia, nos atóis de Mururoa e Fangataufa, entre 1966 e 1996, foram catastróficos para a saúde dos habitantes do arquipélago do Pacífico, que ainda pedem indenizações em tribunal pelos danos sofridos. Assim, no século XXI, a Coreia do Norte foi o único país no mundo a testar as suas bombas nucleares.

No entanto, se a grande maioria das potências nucleares já não realiza testes, isso não significa que não continuem a desenvolver ou a renovar os seus arsenais. Em 2023, pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, o contexto geopolítico da guerra na Ucrânia fez com que o estoque de ogivas nucleares globais começasse a aumentar novamente.

A culpa é, em particular, da Rússia, que está à frente do maior arsenal do planeta, mas também da China, que aumentou as suas reservas de 350 para 410 ogivas nucleares. Em menor grau, a Índia, a Coreia do Norte e o Paquistão também aumentaram o seu número de ogivas operacionais, enquanto as outras potências mantiveram as suas quantidades.

Testes laboratoriais

"Não poder mais realizar testes, isso limita um pouco o seu progresso tecnológico, mas você pode desenvolver completamente o seu arsenal nuclear e produzir novas ogivas cada vez mais eficientes sem recorrer a isso", explica Héloïse Fayet, pesquisadora do Centro de Segurança do Instituto francês das Relações Internacionais (Ifri) e especialista em questões nucleares. "É isto que a França faz: não desenvolve o seu arsenal em termos de quantidade, mas sim de qualidade, fabricando ogivas nucleares cada vez mais sofisticadas e precisas, e isto, mesmo que tenha assinado e ratificado o CTBT", completou.

Pois para garantir a eficácia do seu arsenal, as potências nucleares passam a se basear em simulações realizadas em laboratório. Usando cálculos matemáticos e físicos, os cientistas simulam disparos de armas nucleares em pequena escala.

"Na França, o (instrumento de pesquisa) Megajoule Laser, perto de Bordeaux, contribui para essas simulações de testes. Certos componentes da arma nuclear são aquecidos com lasers para ver como reagiriam no contexto de uma explosão nuclear. E é acumulando todas estas informações, graças a estes testes matemáticos e físicos, que a Comissão de Energia Atômica pode garantir ao presidente da República que a arma nuclear funcionará", explica Héloïse Fayet.

Além disso, nada proíbe que o míssil que transporta as ogivas nucleares seja testado, como fez a França ao disparar um míssil M51 a partir de um submarino de mísseis balísticos nucleares em abril de 2023.

Os Estados Unidos estiveram entre os pioneiros destes novos testes nucleares em laboratórios. Em particular, investiram quase US$ 3,5 bilhões na National Ignition Facility, o maior laser do mundo, localizado no Laboratório Lawrence Livermore, na Califórnia, que pode recriar as condições de uma explosão nuclear.

A França também possui este tipo de tecnologia com seu Megajoule Laser instalado no Centro de Estudos Científicos e Técnicos da Aquitânia, perto de Bordeaux. Este tipo de equipamento não é utilizado apenas para fins militares, pois também permite aos cientistas contribuir para a investigação sobre a fusão nuclear que poderá permitir a obtenção de energia totalmente limpa.

O teste nuclear, uma mensagem política

Se o fim dos testes reais não acabou com o desenvolvimento dos arsenais nucleares, o benefício do fim destes testes para acalmar as relações internacionais não é, no entanto, negligenciável. "Quando a Coreia do Norte testa uma arma nuclear, é uma mensagem política extremamente forte e potencialmente 'escalada'. A ideia da proibição total dos testes nucleares já é desacelerar o progresso tecnológico, porque é mais complicado desenvolver armas nucleares mais precisas com métodos de simulação do que com testes nucleares. É também por isso que a França hesitou muito antes de assinar o CTBT", recorda Fayet.

A guerra na Ucrânia, contudo, perturbou o equilíbrio global em que se baseia a dissuasão nuclear. A Rússia, que, apesar de ter assinado e ratificado o CTBT, ameaçou em fevereiro de 2023 relançar os seus testes nucleares, o que desferiria um golpe muito sério no regime de controle de armas e poderia ter sérias implicações à escala internacional.

“A priori, os Estados Unidos não realizariam novos testes em resposta, porque o Departamento de Energia americano explica todos os anos que o seu programa de simulação é largamente suficiente para não haver necessidade de realizar testes adicionais", explica Héloïse Fayet. "Mas poderia dar à China a ideia de lançar um novo teste subterrâneo e talvez a Coreia do Norte se sentisse completamente desinibida em relação a isso. É por isso que esta ameaça de teste é algo extremamente político”, conclui a investigadora.

