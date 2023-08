Nova Delhi se organiza para que sua enorme população de macacos não atrapalhe Cúpula do G20

Nova Delhi, a capital da India, se prepara para acolher a Cúpula do G20 nos dias 9 e 10 de setembro, com milhares de participantes do mundo inteiro sendo esperados. Para garantir aos visitantes um estadia sem problemas, as autoridades tentam afastar a enorme população de macacos que assombra o centro da cidade. Para isso, a prefeitura encontrou uma solução surpreendente.

Em Nova Deli, na India, os habitantes são obrigados a se adaptar à presença dos macacos, animal venerado no país de maioria hindu. ASSOCIATED PRESS - MANISH SWARUP

Publicidade Leia mais Côme Bastin, correspondente da RFI em Bagalore. Eles podem ser facinantes, vistos de longe, mas aqui os habitantes sabem que é melhor não se aproximar para garantir uma cohabitação pacífica. Os macacos podem se tornar agressivos com as pessoas e até mesmo morder. Os buquês e decorações com flores instalados para o G20 também correm o risco de virarem almoço. "Não podemos retirar os macacos do seu habitat natural, por isso mobilizamos uma equipe de 30 a 40 homens treinados para afugentar os macacos", disse à AFP Satish Upadhyay, vice-presidente do Conselho Municipal de Nova Delhi na quarta-feira (30). Entre outros treinamentos, os "homem macacos", como são chamados, aprendem a imitar o grito de outras espécies de símios rivais aos da capital. Eles também patrulham as ruas, principalmente nas proximidades dos 30 grandes hotéis reservados para a Cúpula do G20. Além dessa medida, a prefeitura também vai distribuir comida em regiões periféricas para atraí-los para fora do centro. Embelezamento da cidade Embora reverenciados na nação de maioria hindu, os macacos são uma grande ameaça, muitas vezes destruindo jardins, telhados de escritórios e residências e até mesmo atacando violentamente as pessoas em busca de comida. A área metropolitana de Nova Delhi, onde vivem cerca de 30 milhões de pessoas, passa por um intenso esforço de embelezamento desde que a Índia assumiu a presidência do G20 no ano passado. A polícia quase fechou totalmente o centro da capital para o evento, com estradas bloqueadas e feriado decretado, com comércio fechado.