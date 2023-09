Coreia do Norte testa mísseis e afirma que simulou 'ataque nuclear'

A Coreia do Norte organizou neste final de semana uma "simulação de ataque nuclear tático" com ogivas nucleares falsas, instaladas em dois mísseis de cruzeiro, que foram disparados no mar. A informação foi divulgada pela KCNA, a agência estatal norte-coreana.

O líder norte-coreano Kim Jong-Un inspeciona fábrica de munições em Pukjung neste domingo. via REUTERS - KCNA

Por: RFI

Publicidade Leia mais Segundo a agência KCNA, a operação realizada na manhã de sábado foi um "exercício de contra-ataque" em resposta à atividade militar conjunta das forças americanas e sul-coreanas que, segundo Pyongyang, agravaram as tensões na região. "Na madrugada de 2 de setembro, efetuamos uma simulação de ataque nuclear tático para advertir os inimigos sobre o perigo real de uma guerra nuclear", escreveu a KCNA. "Foram disparados dois mísseis de cruzeiro de longo alcance com ogivas nucleares falsas", acrescentou o comunicado. O disparo aconteceu da costa oeste norte-coreana em direção ao mar, no sul do país. A Coreia do Sul confirmou o teste. De acordo com o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, um número indeterminado de mísseis de cruzeiro foi disparado na direção do Mar Amarelo, por volta das 04h locais (16h de Brasília). Os militares sul-coreanos agora vão avaliar as características dos mísseis. A KCNA também acusou os Estados Unidos e a Coreia do Sul de buscarem um confronto com seus últimos exercícios militares conjuntos. Número recorde de testes O país executou neste ano um número recorde de testes nucleares. Na semana passada, os norte-coreanos realizaram sua segunda tentativa frustrada de lançar um satélite-espião. Em resposta, Seul e Washington intensificaram sua cooperação, incluindo o uso de aviões furtivos avançados em seus exercícios conjuntos. Na terça, o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, visitou um posto de comando de treinamento, onde detalhou planos futuros de guerra, incluindo " ataques intensos e simultâneos" contra instalações militares do Sul. As relações entre as duas Coreias está em seu pior momento em anos e segue sem avanços, depois das tentativas frustradas de discutir a desnuclearização de Pyongyang. Com informações da AFP NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI