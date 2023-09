Rainha Elizabeth II vai ganhar memorial permanente no Reino Unido

O governo britânico anunciou, neste domingo (3), a criação de uma comissão encarregada de apresentar, em 2026, um projeto de "memorial permanente" em homenagem a Elizabeth II, que morreu no ano passado aos 96 anos, após 70 anos de reinado. O ano de 2026 marcaria o centenário de nascimento da rainha.

A comissão será presidida pelo ex-secretário particular da soberana, Robin Janvrin, e deverá estabelecer um programa nacional de homenagens.

Para isso, seus membros vão se basear nos registros da vida de Elizabeth II no comando da monarquia e fará consultas à população. Em seguida, a comissão vai formular recomendações que serão transmitidas ao rei Charles II e ao primeiro-ministro Rishi Sunak, informou o governo.

"Este será um desafio único: tentar mostrar, para as futuras gerações, o legado deixado pela nossa Majestade durante seu longo reinado", disse Robin Janvrin, que também é representante da Câmara dos Lordes, a câmara alta do Parlamento britânico.

A comissão deve reunir membros da família real, personalidades políticas e outros especialistas. O governo britânico informou que poderia ajudar a financiar os projetos selecionados.

Rainha popular

"A rainha Elizabeth II foi nossa monarca mais longeva e uma das pessoas que mais trabalhou a serviço da população", disse o vice-primeiro-ministro Oliver Dowden.

O rei George VI, o pai da rainha Elizabeth II, que ela sucedeu em 1952, foi homenageado após sua morte com a inauguração de uma estátua no The Mall, a avenida que leva até o palácio de Buckingham, em 1955.

Elizabeth II, uma das soberanas mais populares da Inglaterra, morreu em 8 de setembro de 2022. O funeral da rainha aconteceu no dia 19 e foi visto por cerca de 4 bilhões de pessoas no mundo na TV e nas redes sociais.

Com informações da AFP

