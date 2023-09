Tufão Haikui atinge Taiwan e obriga 4 mil pessoas a deixarem suas casas

O poderoso tufão Haikui atingiu Taiwan neste domingo (3), onde as autoridades retiraram milhares de pessoas e alertaram sobre ventos muito violentos, riscos de inundações e de ondas gigantescas. Haikui, o primeiro tufão a passar diretamente sobre Taiwan em quatro anos, é acompanhado por ventos de 154 km/h, com rajadas que podem chegar a 190 km/h.

O tufão atingiu a costa do país por volta das 15h40 (horário local) em Taitung, uma região montanhosa no leste da ilha. “É um pouco mais cedo do que o esperado porque [o tufão] está se movendo mais rápido”, explicou Yeh Chih-chun, meteorologista do Departamento Meteorológico Central de Taiwan.

Na região de Taitung, os moradores foram obrigados a se protegerem em ambientes fechados, no escuro e longe das janelas. Fortes rajadas de vento arrancaram árvores e tiraram caixas d’água de suas bases, de acordo com a imprensa local.

Em toda a ilha, mais de 21 mil casas ficaram sem eletricidade, e cerca de 9 mil continuavam sem energia quando Haikui chegou ao continente.

A última grande tempestade a atingir a ilha antes de Haikui foi o tufão Bailu, que deixou um morto em 2019. Neste domingo, as autoridades registraram duas pessoas com ferimentos leves no condado de Hualien (leste), onde uma árvore caiu sobre um carro.

Voos cancelados e comércios fechados

A previsão é de que o tufão “represente uma ameaça considerável para a maioria das áreas de Taiwan, devido ao vento, chuvas e ondas”, já havia alertado anteriormente o vice-diretor do Departamento Meteorológico, Fong Chin-tzu, durante uma conferência de imprensa.

Ainda de acordo com o departamento, Haikui cruzará o sul da ilha de leste a oeste na noite deste domingo, antes de passar pelo Estreito de Taiwan na manhã de segunda-feira (4), em direção à China continental.

O tufão levou à retirada de cerca de 4 mil pessoas que viviam nas áreas mais expostas, informou as autoridades. Mais de 200 voos domésticos foram cancelados neste domingo e os estabelecimentos comerciais foram fechados na maior parte do leste e sul da ilha.

“Peço às pessoas que se preparem para o tufão, que garantam sua segurança, evitem sair e realizar atividades perigosas”, declarou o presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

Invisibilidade

As ruas de Hualien estavam desertas na manhã deste domingo, atingidas por chuvas incessantes. Em um porto de pesca na localidade de Yilan (nordeste), ondas enormes atingiram a costa.

Em Taitung, ventos fortes e chuvas torrenciais mergulharam a paisagem em uma espécie de nuvem branca, impedindo a visibilidade.

"Quase tinha esquecido como é estar em um tufão. Como é violento esse vento!", exclama Huang Jun-tong, proprietário de um restaurante de frutos do mar, enquanto se assegura de que seu estabelecimento esteja bem vedado. “E ainda ontem tudo estava tão calmo que não tínhamos a impressão de que um tufão se aproximava.”

"Acho que desta vez é sério”, concorda Chang Jhi-ming, um mecânico aposentado de 58 anos. “Está apenas começando, o vento acaba de chegar e já podemos ver as árvores caindo.”

Menos intenso do que o Saola

O exército mobilizou soldados e equipamentos, como veículos anfíbios e barcos infláveis, para atender zonas da ilha onde se teme maiores danos.

Mas espera-se que o Haikui seja menos intenso do que o Saola, que acionou o alerta máximo em Hong Kong e no sul da China antes de se transformar em uma tempestade tropical no sábado (2).

(Com informações da AFP)

