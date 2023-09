Justiça de Hong Kong decide a favor de união civil de pessoas do mesmo sexo, mas rejeita casamento gay

O mais alto tribunal de Hong Kong decidiu nesta terça-feira (5) a favor do reconhecimento das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, mas não lhes concedeu o direito de casar, uma vitória parcial para a comunidade LGBT+.

O caso julgado na terça-feira foi movido pelo famoso ativista pró-democracia atualmente detido, Jimmy Sham. Esta é a primeira vez que o Tribunal de Última Instância se pronuncia sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Na sua decisão, o tribunal superior decidiu que o governo viola “sua obrigação (…) de reconhecer legalmente os casais do mesmo sexo” como uniões civis. No entanto, “rejeitou por unanimidade o recurso” relativo ao reconhecimento de casamentos entre pessoas do mesmo sexo mesmo realizados em outros países, segundo a sentença proferida.

O tribunal concedeu “um período de dois anos” às autoridades para criarem regras para a união civil entre pessoas do mesmo sexo, deixando o executivo e o parlamento decidirem os detalhes.

O julgamento era aguardado com ansiedade pela comunidade LGBT+ da ex-colónia britânica que, durante uma década, obteve importantes vitórias nos tribunais, incluindo a anulação de políticas governamentais discriminatórias em matéria de vistos, impostos e assistência habitacional.

População favorável

A população de Hong Kong está cada vez mais aberta ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. De acordo com uma pesquisa de opiniões realizada em 2023, 60% dos habitantes são a favor destas uniões, em comparação com apenas 38% uma década antes.

Mas os líderes pró-Pequim do território demonstraram pouca vontade nos últimos anos em adotar uma legislação a favor dos direitos LGBT+.

Desde que embarcou nesta batalha legal em 2018, Sham, de 36 anos, sofreu duas derrotas nos tribunais de Hong Kong, que se recusaram a reconhecer seu casamento com um parceiro do mesmo sexo nos Estados Unidos há quase dez anos.

Em agosto do ano passado, os juízes decidiram em recurso que a Lei Básica, a mini-constituição de Hong Kong, “só dá acesso à instituição do casamento a casais heterossexuais”.

O ativista argumentou que a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo na cidade violava o direito à igualdade e ao respeito da vida privada e que a falta de uma alternativa - como a união civil - fazia o mesmo.

O advogado britânico Karon Monaghan, que representa Sham, disse ao tribunal em junho que a proibição prejudicava os casais do mesmo sexo em áreas como herança e aluguel de casas.

Sham é um entre dezenas de ativistas que aguardam atrás das grades para serem julgados por violarem esta lei. No entanto, a sua detenção não tem nada a ver com a sua luta pelos direitos LGBT+.

O ativista de Hong Kong Jimmy Sham. © REUTERS - POOL

Reconhecimento abrangente

Suen Yiu-tung, uma acadêmica especializada em estudos de gênero, disse que Hong Kong descriminalizou os atos sexuais entre homens adultos em 1991, mas ainda não há “nenhuma proteção contra a discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de gênero”.

Os tribunais anularam políticas discriminatórias uma por uma, mas foi uma “jornada muito, muito longa”, disse Suen à AFP.

Na Ásia, apenas o Nepal e Taiwan reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, enquanto na Coreia do Sul, os parlamentares propuseram recentemente um projeto de lei para reconhecer as uniões homoafetivas.

Em julho, a emissão de um programa dedicado à igualdade de direitos para pessoas LGBT+, transmitido durante 17 anos pela rádio pública de Hong Kong, foi interrompida. A administração alegou “uma mudança de programação” para justificar esta eliminação.

(Com AFP)

