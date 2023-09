Romênia na linha de bombardeios russos: país da Otan se preocupa com ataques perto de sua fronteira

Desde a suspensão, em julho, do acordo que permitia à Ucrânia exportar cereais pelo Mar Negro, a Rússia tem intensificado os bombardeios na região sudeste do país, que faz fronteira com a Romênia, onde estão localizados portos e armazéns essenciais para a exportação de cereais e para o comércio. Bucareste, membro da Otan, denuncia ataques cada vez mais próximos ao seu território.

Nesta quarta-feira (6), uma pessoa morreu em um ataque de drones russos na região de Odessa, no sudeste da Ucrânia. A informação foi divulgada pelo governador local Oleg Kiper, em uma mensagem no Telegram. De acordo com o seu relato, as infraestruturas portuárias e agrícolas foram danificadas.

Na terça, o presidente romeno Klaus Iohanis, denunciou os ataques muito próximos do seu país. Bucareste, no entanto, desmentiu a informação de Kiev de que os bombardeios haviam atingido o território romeno.

Na véspera, a Ucrânia havia afirmado ter provas de que drones explosivos russos tinham caído durante a noite de domingo para segunda-feira na Romênia – o que Bucareste negou categoricamente. Mesmo assim, Iohannis não esconde a sua preocupação.

“Temos controle total do nosso espaço nacional. Verificamos tudo e posso tranquilizar a população. Nada chegou à Romênia. Mas sim, estamos preocupados porque estes ataques ocorrem a uma distância muito pequena da fronteira romena", relatou o presidente romeno, em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. "Hoje, o nosso ministro da Defesa falou de ataques que se verificaram a 800 metros da nossa fronteira. Então, está muito, muito perto.”

Iohannis afirmou que "nenhuma peça, nenhum drone e nenhuma outra parte de qualquer dispositivo" chegou à Romênia.

Ataques continuam em Odessa

Mais cedo, as forças russas “atacaram o distrito de Izmail, na região de Odessa, com drones” durante “quase três horas”, informou o governador local, Oleg Kiper. “Infelizmente, uma pessoa morreu” devido aos ferimentos no hospital, lamentou, especificando que a vítima era um agricultor.

O porto fluvial de Izmail, no rio Danúbio, tornou-se uma das principais rotas de exportação de produtos agrícolas ucranianos desde que Moscou encerrou, em julho, o acordo de cereais que permitia à Ucrânia exportar livremente pelo Mar Negro. As infraestruturas portuárias e agrícolas sofreram sérios danos, informou o governador, mencionando vários edifícios administrativos atingidos.

(Com informações da RFI e da AFP)

