Suspeito de homicídio, brasileiro que levava carne na mala ficará preso em Portugal até extradição para Holanda

O Tribunal de Lisboa determinou que o brasileiro preso sob suspeita de homicídio em Amsterdã ficará preso preventivamente em Portugal até sua extradição para a Holanda. Begoliã Fernandes, de 26 anos, foi detido no aeroporto de Lisboa na segunda-feira (27), quando tentava embarcar em um voo em direção a Belo Horizonte.

Publicidade Leia mais

A Justiça portuguesa decidiu na tarde de quarta-feira (1°) pela manutenção da prisão preventiva de Fernandes até que a Holanda emita um mandato europeu, segundo informou o jornal português Correio da Manhã.

Begoliã Fernandes foi detido no aeroporto de Lisboa pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras após apresentar um visto de residência italiano falso para tentar embarcar em direção ao Brasil. Fernandes era procurado pela polícia holandesa como suspeito de ter assassinado o brasileiro Alan Lopes, de 21 anos, em Amsterdã.

Com o mandato europeu emitido, Fernandes deve ser extraditado para a Holanda para ser julgado.

Vídeos de canibalismo e carne encontrada na mala

No momento de sua prisão, Fernandes tinha a mão direita machucada. Dentro de sua mala, as autoridades portuguesas encontraram uma embalagem de plástico contendo diversos pedaços de carne e roupas com marcas de sangue, que foram enviadas para análise da Polícia Científica.

As análises do Instituto Médico Legal, segundo reportagem do Correio da Manhã, indicam que a carne é de origem humana, mas que não seria de Alan Lopes, morto no último dia 26.

Horas depois do crime, Fernandes teria enviado áudios a sua família e a amigos assumindo o assassinato. Nas mensagens, Fernandes teria dito que tentava se defender de Lopes, que era açougueiro e teria dito ser canibal.

Mãe aconselhou filho a fugir para o Brasil

Em entrevista ao canal de televisão português SIC, a mãe de Begoliã, Carla Pimentel, que mora em Minas Gerais, confirmou a versão da legítima defesa. Segundo ela, o filho estava na casa da vítima que, durante o jantar, lhe ofereceu carne humana, além de ter mostrado vídeos sobre canibalismo. Em seguida, Alan Lopes teria tentado matar Begoliã, que reagiu.

Ainda de acordo com Carla Pimentel, a carne encontrada na bagagem do filho teria sido a mesma oferecida por Lopes durante o jantar e que Begoliã tinha recolhido os restos para usar como provas que seriam entregues à polícia.

Ela afirma ter orientado Begoliã a voltar rapidamente para o Brasil e contratar um advogado. Mas o filho foi detido na hora do embarque em Portugal.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro