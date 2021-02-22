一些国家以防疫为藉口打压异己 联合国痛批

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（法新社日内瓦22日电） 联合国官员今天严词批评一些国家以防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情为藉口，来合理化扫荡异己和打压批评声浪的行为。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）以预录影片方式，在联合国人权理事会（UN Human Rights Council）年会发表开幕演说。他指责一些国家利用防疫限制措施，来削弱政治反对势力。

古特瑞斯表示：「有些国家当局以疫情为藉口，部署了严厉的安全回应和紧急措施，来镇压异己、将基本自由定罪、令独立报导噤声及限制非政府组织（NGO）的活动。」他并未点名哪些国家。

古特瑞斯还说，在一些国家，「疫情相关限制措施被用来颠覆选举过程、削弱反对势力声音及打压批评」。

同一时间，「捍卫人权人士、记者、律师、政治运动人士甚至医疗专业人员，因为批评政府对疫情采取的回应或缺乏行动，而遭到拘留、起诉、威吓和监视」。

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）也在这场视讯会议上，谴责一些国家以疫情为藉口「不合法限制公众自由…及使用不必要或过度武力」。

巴舍莱透过录影告诉联合国人权理事会：「我认为我们全都了解到，使用武力不会让这场疫情结束，把批评者关入大牢也不会让这场疫情结束。…它对经济、自由、社会和人们的影响才刚开始。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP