一出喜剧掀起文化战争 Netflix始料未及

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（法新社洛杉矶17日电） 美国脱口秀谐星戴夫夏普尔的特辑令Netflix陷入文化战争，一让这家串流平台掀起言论自由和审查之争，二遭自家员工痛批患了简称「恐跨」的跨性别恐惧症（transphobic）。

超级巨星戴夫夏普尔（Dave Chappelle）向来以尖锐、挑战极限闻名，这次他在Netflix特辑「华丽最终回」（The Closer）回应批评他拿LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）议题开玩笑的人士说，「性别是事实」，还反控LGBTQ人士「太过敏感」。

非裔的戴夫夏普尔回应批评时说，「在美国，你可以开枪杀害」黑人，「可是你最好别伤害同性恋者的情感」。

「时代杂志」（Time）报导，戴夫夏普尔在节目中对于自己因「受骗」而夸赞跨性别女性美丽而感到不舒服；指跨性别女性有如白人把脸涂黑一般；还将跨性别女性的生殖器比喻成「植物肉」（plant-based meat）。

「华丽最终回」遭同性恋反诋毁联盟（GLAAD）在内的LGBTQ团体所谴责，称有多项研究指出，针对少数团体的刻板印象与现实世界的伤害是息息相关的。尽管如此，Netflix至今坚不下架这套特辑。

然而，「华丽最终回」引发的争议凸显了，Netflix与HBO、迪士尼（Disney）等对手打串流战之余，也得思考一个更全面性的问题：可容许言论的界线在哪里？Netflix等娱乐巨擘在监督上又应扮演何种角色？

加州查普曼大学（Chapman University）电影暨媒体艺术系主任盖洛威（Stephen Galloway）表示，这是Netflix第一场高度引人注目的测试案例，而他们在言论自由和限制言论之间已选好边站。

根据一份外泄备忘录，Netflix平台内容主管萨兰多斯（Ted Sarandos）写说，「萤幕上的内容不会直接转化为现实世界的伤害」，因此言论自由原则凌驾所有可能涉及的冒犯行为，这包括自家员工在内。

然而，Netflix已经有员工组团要在本周进行罢工，以抗议资方处理争议不当，还有一名员工因为对外泄露戴夫夏普尔这套特辑索取2400万美元（约新台币6.8亿元）天价的内部文件而遭开除。

查普曼大学的盖洛威说，「大家正目睹着Netflix领导阶层与部分员工直接对杠」。

「断层线有好几条，任何一条断裂都将引发地震。」

© 2021 AFP