一周两度加码对乌军援 官员：拜登将再拨8亿美元

（法新社华盛顿15日电） 白宫官员今天透露，美国总统拜登（Joe Biden）明天将宣布追加提供乌克兰价值8亿美元的军援。

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一名不愿具名的白宫官员表示，拜登预计明天上午11时45分对外宣布这项消息，「光是上一周，美国宣布的（援助）总额就达到10亿美元」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）预计美东时间明天上午透过视讯对美国国会发表演说，预料他将请求美国提供更多援助。与此同时，部分美国议员也施压白宫针对俄罗斯入侵乌克兰一事上采取更强硬的立场。

俄国2月24日侵乌后，华府2月26日授权向乌克兰提供价值3.5亿美元军事援助，当时已是美国史上规模最大的此类军事援助；而拜登3月12日授权再拨2亿美元用来提供额外武器装备。

至于预计明天宣布的8亿美元军援项目，白宫官员并未透露详细内容。

不过上述白宫官员表示，过去一年，美国已向乌克兰提供了600多枚刺针飞弹（Stinger）和大约2600件标枪（Javelin）反装甲武器系统，以及各种雷达系统、直升机、榴弹发射器、枪支弹药与其他装备。

这位官员说：「美国迄今仍是向乌克兰提供安全援助的最大单一捐助者。」

泽伦斯基3月5日已透过视讯与美国多位参众议员谈过话，要求运送俄制战机给乌国空军；明天是他第2度与国会成员发表演说，听众群预计会大得多。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

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