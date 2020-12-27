一周工作4天？西班牙联合政府内部歧见深

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（法新社马德里27日电） 西班牙为克服2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情所导致的高失业率，有议员提议将一周工作日缩短成4天，但联合政府内部对此看法极度分歧。

西班牙极左派政党「我们可以」（Podemos）正在推动这项措施。自今年1月以来，我们可以党加入社会劳工党（PSOE）籍总理桑杰士（Pedro Sanchez）的少数政府，携手治理西班牙这个欧元区第4大经济体。

西班牙副总理、我们可以党党魁伊格礼夏斯（Pablo Iglesias）本月稍早宣布，劳动部正在研究缩短工时的可行性，表示此举「无疑有利创造就业」。

这项提案是由一名极左派议员所提出，要求把一周工时从现行的40小时缩短成32小时。伊格礼夏斯接受电视台访问时，对提案做出上述回应。

同样来自我们可以党的劳动部长狄亚士（Yolanda Diaz）则在推特（Twitter）写道：「现在需要用勇于挑战劳动界法律和传统的新概念来看待工时，如同我们正在做的。」

联合利华集团（Unilever）纽西兰分公司本月稍早已开始对纽国员工试验工作4天制。德国金属工业工会（IG Metall）也提出这个想法。

不过，作为西班牙联合政府主要政党的社会劳工党不愿意接受。

预算部长孟蒂罗（Maria Jesus Montero）表示，现在政府首要任务是「恢复我们在疫情开始前的成长率」，政府「不应失焦」。

高度仰赖观光业的西班牙经济在2013年摆脱5年低迷后，表现持续优于欧洲大部分地区。但国际货币基金（IMF）预估，西班牙今年国内生产毛额（GDP）将大减12.8%，将成为全球先进经济体中，受疫情冲击最重的国家。

西班牙社会安全部长艾斯克瓦（Jose Luis Escriva）说：「基于目前的生产力和竞争力水准，我不认为这项议题对西班牙而言是首要任务。」目前西班牙生产力水准低于欧洲平均，部分原因在于小型企业占比庞大。

艾斯克瓦表示：「我们不认为有那种空间。」

© 2020 AFP