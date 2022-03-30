一周3起攻击案 以色列惊传枪响酿5死

（法新社以色列布内布拉克29日电） 以色列紧急医疗救护人员表示，沿海城市特拉维夫（Tel Aviv）附近今天发生枪击事件，造成5人死亡，这是这个犹太国家一周内发生的第3起致命攻击事件。

广告 继续浏览后续

极端正统的布内布拉克镇（Bnei Brak）和邻近的拉马特甘镇（Ramat Gan）居民说，一名男子驾车绕行并朝路人开火，以色列警方稍后表示，安全部队已将攻击者击毙。

警方没有透露攻击者身分，但以色列媒体报导，这起枪击事件与一名来自约旦河西岸的巴勒斯坦人有关，此人曾在以色列监狱服刑4年。根据报导，这名男子名叫迪亚哈玛沙（Diaa Hamarshah）。

以色列紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom）负责人艾里宾（Eli Bin）将布内布拉克镇两处地点发生枪击事件的死亡人数上调至5人。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）罕见地谴责这起攻击事件。

阿巴斯在巴勒斯坦官方新闻机构瓦法社（Wafa）刊载的声明中说：「在我们努力寻求稳定的同时，杀害巴勒斯坦和以色列平民只会导致局势进一步恶化。」

以色列总理班奈特（Naftali Bennett）说，以色列「正面临一波凶残的恐怖主义」。

在场的法新社记者说，当局深夜在布内布拉克部署大批警力。

目前尚未有人出面声称犯下这起攻击案。

班奈特说，他将与最高层级安全官员召开紧急会议，关注局势发展。

今天这起枪击案是以色列在一周之内发生的第3起致命攻击事件，共夺走11条人命，其中不包括肇事者。

© 2022 AFP