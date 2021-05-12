一女打AZ疫苗后不治 巴西数州暂停向孕妇施打

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（法新社里约热内卢12日电） 巴西传出一名孕妇接种阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新型冠状病毒疫苗后死亡案例，圣保罗、里约热内卢与其他州今天依国家卫生监管机关建议，暂停替孕妇施打AZ疫苗。

巴西卫生部长奎洛加（Marcelo Queiroga）在记者会上说，一名里约热内卢女子在接种阿斯特捷利康的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗后死亡，在卫生部查明死因前，暂停替孕妇施打这支疫苗。

奎洛加表示，这个建议是由一群专家提出，依据的「完全是技术标准」。

巴西全国疫苗接种计画（National Vaccination Program）顾问卡里尔（Jorge Kalil）说：「目前还不清楚血栓发生的原因是否为疫苗。我们正在分析整起病例的细节，以做出结论并厘清事发经过。」

巴西国家卫生监督局（Anvisa）10日晚间建议「立即暂停」替孕妇施打AZ疫苗，以配合「持续监控巴西COVID-19疫苗的不良事件」。

全国疫苗接种计画协调员弗兰基纳托（Franciele Francinato）说，已接种第1剂AZ疫苗的孕妇，应等到卫生部发布新指引后，再打第2剂。

许多巴西民众接种的是中国北京科兴控股生物技术有限公司（Sinovac Biotech）的CoronaVac疫苗，AZ疫苗与美国辉瑞（Pfizer）疫苗的数量不多。

巴西有2亿1200万人口，其中15%已注射第1剂疫苗，7%已接种两剂。目前，在巴西施打的所有疫苗中，AZ 疫苗约占26%。

巴西受COVID-19疫情严重冲击，根据世界实时统计数据Worldometer网站，巴西累计确诊达1528万5048例，染疫病故累计破42万5000例，仅次于美国逾59万例。

© 2021 AFP