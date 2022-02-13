一心抗俄　乌克兰基辅数千人大游行

（法新社基辅12日电） 数千名乌克兰人今天冒着寒冬，挥舞国旗、唱着国歌，走上首都基辅街头，在忧心俄罗斯入侵之际，展现全国一心抵抗外侮。 一些民众高举写有「战争不是答案」的标语，其他人则拿着布条，呼吁全国「抵抗」。 学生谢尔班科（Maria Shcherbenko）表示：「恐慌没有用，我们得为了独立而团结奋斗。」她手持标语牌，牌子上写着：「我保持冷静，我爱乌克兰。」

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这和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天稍早的说法类似。

东部分离主义者在俄罗斯支持下作乱，长达8年的冲突夺走1万4000多条人命之后，乌克兰现在面临俄罗斯全面入侵的威胁。 克里姆林宫在俄乌边界集结超过10万大军，并在乌克兰北方的白俄罗斯进行军事演习，以及在乌克兰南方的黑海地区举行海军演习。 华盛顿警告战争一触即发，西方国家纷纷撤离外交人员，并要求公民立刻离开乌克兰。 而泽伦斯基等领袖虽都呼吁冷静，乌克兰也已拟定了撤离首都基辅300万居民的计画。

带着2名稚子参加游行的纳沃塞斯基（Nazar Novoselsky）表示：「我们在这里，让大家知道我们不害怕。」

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