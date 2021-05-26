一球迷观赛后确诊 澳洲数千人得自我隔离和采检

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（法新社墨尔本26日电） 数以千计澳式足球迷今天被告知要自我隔离，还要接受新型冠状病毒采检，因为一名在墨尔本观赛的球迷已确诊染疫，而这座城市正竭力避免落入再次封城的命运。

澳洲第二大城墨尔本近期2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情再起，目前已有15人确诊，其中包括一名到墨尔本板球场（Melbourne Cricket Ground）观赛的球迷，而23日这场科令坞（Collingwood）和阿得雷德港（Port Adelaide）两队之间的对战，吸引2万3000多人到场观战。

澳式足球联赛（AFL）说，在确认筛检结果为阴性前，坐在染疫者附近的数以千计球迷必须我隔离，卫生官员正在检视闭路电视画面，以确定是否还有其他人受到影响。

染疫者足迹遍布墨尔本各地，墨尔本板球场便是其中之一，州卫生官员连忙采检并追踪相关接触者；人口500多万的墨尔本去年爆出疫情后，当局曾施行长达4个月的严格封锁措施。

澳式足球联赛本周末在墨尔本登场的几场比赛，目前获准如期举行，到场观赛的球迷估计达满场的85%，不过政府官员警告说，公共活动可能面临新的限制。

维多利亚州代理州长马里诺（James Merlino）说：「我们关切的是暴露于染疫风险的人数和地点，若有任何进一步变动，未来24小时至关重要。」

维州传出新的COVID-19本土群聚感染案例后，墨尔本昨天开始重新祭出限制聚会的措施，室内场合也必须配戴口罩，纽西兰则暂停与维州的免隔离旅行措施。这是纽澳旅游泡泡上月启动以来第4度被干扰。

在此之前，维州约有3个月未出现任何本土病例，而新一波疫情据信与从海外返国并在旅馆隔离时被感染的旅客有关。

澳洲人口2500万，迄今累计约3万人确诊，不到1000人死亡。到目前为止，澳洲已接种约370万剂疫苗，盼在今年底前完成施打作业。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP