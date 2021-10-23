一眉哥与魔兽自家内讧 湖人被太阳烤焦

广告 继续浏览后续

湖人开季苦吞二连败，连同6场季前热身赛全输，等于陷入8连败深渊。

湖人季前网罗卫斯布鲁克（Russell Westbrook）、安东尼（Carmelo Anthony）等球星，又找霍华德回锅，打造众星云集新阵容，但磨合却出大问题。

戴维斯与霍华德上半场就在一次暂停时于板凳区冲突动手，迫使一哥詹姆斯（LeBron James）等一干队友全员出动劝架，戴维斯被劝离时还悻悻然比出手势。

总教练佛格尔（Frank Vogel）事后打圆场淡化事件，称只是沟通不良所致，「两个人在交互掩护时出现差错，在场边时被提出来，当你被人指着鼻子质疑时，有时对话就会很火爆」。

太阳队控卫球星保罗（Chris Paul）今天作客洛杉矶湖人时投进生涯第2万分，全场23分14助攻，率太阳115比105击败开季一胜难求的湖人。

太阳攻守全面，除保罗缴出双十外，布克（Devin Booker）22分、布里吉斯（Mikal Bridges）21分、克劳德（Jae Crowder）13分、艾顿（Deandre Ayton）8分15篮板。

湖人一哥詹姆斯（LeBron James）25分、卫斯布鲁克（Russell Westbrook）15分11篮板9助攻、戴维斯（Anthony Davis）22分14篮板、安东尼（Carmelo Anthony）16分5篮板。

© 2021 AFP