万事达卡调高英国持卡人欧盟网购交换费

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（法新社伦敦25日电） 信用卡龙头万事达卡公司（Mastercard）今天表示，英国脱欧之后，英国消费者在线上购买欧洲联盟（EU）公司商品和服务，将被收取5倍以上的所谓「交换费」（interchange fee）。

万事达卡公司声明说：「由于英国离开欧洲经济区（European Economic Area, EEA），万事达卡将调整英国卡片的交换费率。」

万事达卡强调，交换费调高只适用于线上销售，不影响实体商店交易。

万事达卡公司将把信用卡交换费调高到每笔交易金额的1.5%，今年10月15日生效。目前信用卡交换费仅为每笔交易的0.3%。签帐金融卡（Debit Card）交换费则会从现行每笔交易的0.2%调高到1.15%。

万事达卡还说，消费者「应该感受不到交换费改变的任何影响」，而万事达卡收取的手续费将维持不变。

万事达卡最大竞争者威士卡（Visa）尚未针对费率结构做出任何宣布。在欧洲市场，万事达卡是仅次于威士卡的第2大信用卡发行机构。

英国1月1日正式脱离欧盟，但得来不易的脱欧贸易协议并不涵盖金融服务部门。

© 2021 AFP